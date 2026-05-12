Adolescenti e benessere, a Rimini una ricerca su bisogni, rischi e nuove fragilità

Coinvolti circa 4.000 studenti delle scuole del territorio in un’indagine promossa da Ausl Romagna e Università di Bologna

Dare voce alle adolescenze presenti nelle scuole del territorio e comprenderne bisogni, domande, fragilità e risorse. E’ questa la finalità della ricerca biennale co-progettata promossa in collaborazione da Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche di Rimini, Ausl della Romagna e Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna nell’ambito delle attività di prevenzione rivolte alla popolazione giovanile.

Il progetto ha previsto la realizzazione e somministrazione di un questionario di indagine epidemiologica rivolto a studentesse e studenti degli istituti scolastici della provincia di Rimini, con l’obiettivo di raccogliere dati utili a delineare un quadro aggiornato dello stato di benessere degli adolescenti. L’indagine ha approfondito, in particolare, gli stili di consumo di sostanze, la diffusione di comportamenti a rischio – come il gioco d’azzardo (gambling) e il gaming – oltre alle relazioni interpersonali, al rapporto con il digitale e alle risorse su cui i giovani fanno affidamento. Lo studio indaga altresì caratteristiche individuali, abitudini e comportamenti che potrebbero costituire fattori di rischio o fattori protettivi per il benessere psicosociale degli adolescenti.

Sono circa 4.000 le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado coinvolti, che hanno contribuito a tracciare una fotografia aggiornata e articolata dei loro bisogni di salute, dei vissuti e delle aspettative delle nuove generazioni (relazioni con gli altri, rapporto con il digitale, comportamenti a rischio, risorse su cui fanno affidamento), indicando anche i temi ritenuti prioritari per le attività di prevenzione e promozione della salute in ambito scolastico.

Il questionario su benessere, abitudini e comportamenti a rischio rappresenta uno strumento fondamentale per orientare il lavoro dell’équipe prevenzione della U.O.C. Dipendenze Patologiche in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica, consentendo di progettare interventi mirati e calibrati sulle specifiche caratteristiche della popolazione studentesca del territorio. Pertanto è stato messo a disposizione degli istituti aderenti alla rete “Scuole che Promuovono Salute” della provincia di Rimini e di altri interlocutori impegnati nella tutela e promozione della salute a scuola.

I risultati della ricerca saranno presentati nell’ambito di un convegno pubblico dal titolo

“Adolescenze oggi: ascoltare i dati, costruire progetti, ripensare i servizi" in programma giovedì 14 maggio, dalle ore 8.30 alle 14, al Campus di Rimini (Piazzetta Teatini 13, aula Alberti 13). Sarà anche l’occasione per restituire i dati alla comunità e aprire uno spazio di confronto tra scuola, istituzioni, servizi sanitari, terzo settore e famiglie, così da promuovere una riflessione condivisa su come abitare oggi l’adolescenza, evitando di ridurla unicamente al tema del disagio e riconoscendola invece come una fase evolutiva complessa, che interpella le responsabilità del mondo adulto.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno volto a rafforzare le azioni di prevenzione e a promuovere il benessere delle nuove generazioni, attraverso un approccio fondato sull’analisi dei dati e sull’ascolto attivo dei giovani.