“Adolescenti e genitori”: a Rimini un progetto per costruire nuovi legami familiari e scolastici

Il percorso si apre giovedì 20 novembre con lo spettacolo “Green Days” al Teatro degli Atti

Riprende il percorso con nuovi appuntamenti speciali: uno spettacolo teatrale e una conferenza serale che sarà seguita da due incontri di approfondimento in piccolo gruppo, su iscrizione, con l’obiettivo di trattare nel dettaglio le tematiche emerse.

Riparte il percorso “Adolescenti e genitori: sperimentarsi in una nuova relazione”, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi e ragazze nella fascia preadolescenza–adolescenza.

Il progetto è promosso dall’assessorato alla scuola e alle politiche educative e organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e l’Associazione Teatrale Alcantara.

Per inaugurare il percorso, giovedì 20 novembre alle 18.30 al Teatro degli Atti si terrà lo spettacolo “Green Days”, rivolto ad adulti e a ragazze e ragazzi dai 15 anni. Un’apertura in forma teatrale, scelta proprio perché il teatro offre uno spazio “altro”: consente di toccare temi complessi passando dal corpo, dalle immagini e dall’emozione, rendendo così condivisibile e pensabile ciò che spesso è difficile nominare nel dialogo quotidiano.

A seguire, tre appuntamenti sul tema affettività e sessualità condotti da professioniste, psicologhe e psicoterapeute .

Il primo incontro in plenaria in modalità conferenza e, successivamente, due incontri di approfondimento in piccolo gruppo per entrare nel vivo delle domande emerse.

Di seguito tutte le specifiche degli appuntamenti in programma per l’autunno:

Giovedì 20 Novembre, Teatro degli Atti, Via Cairoli n. 42, ore 18.30

GREEN DAYS, Spettacolo teatrale a cura di Campo Teatrale

Per adulti e ragazzi dai 15 anni

Uno spettacolo che racconta la storia di un padre single, una figlia adolescente e un rapporto fatto di condivisioni, conflitti, sogni e disillusioni.

Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti.

Martedì 25 novembre, I.C. Fermi, Via Egisto Morri 4 Rimini, ore 20.45

PIACERE, PIACERSI — Corpi, passioni e primi amori

a cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un’occasione per esplorare come i preadolescenti e gli adolescenti costruiscono il rapporto con il proprio corpo, con le emozioni che li attraversano e con le prime esperienze affettive — oggi più che mai intrecciate a modelli culturali, social media, desiderio di appartenenza e bisogno di legami autentici.

I ragazzi e le ragazze dell’Associazione Teatrale Alcantara saranno presenti condividendo i loro pensieri, offrendo una voce ed uno sguardo “dall’interno”.

A seguire un percorso di due incontri di approfondimento in piccolo gruppo — presso il Centro per le Famiglie, Piazzetta dei Servi 1 — Rimini

a cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, e Ilenia Fabbri, psicologa e sessuologa

Martedì 2 dicembre, ore 20.45

Identità, emozioni e immagine di sé nei preadolescenti e adolescenti

Martedì 9 dicembre, ore 20.45

Comunicazione, rispetto e prevenzione: dialoghi su affettività e sessualità

Partecipazione gratuita su iscrizione da mercoledì 26 novembre.



Gli appuntamenti proseguiranno anche a partire da gennaio 2026.

Grazie alla collaborazione con Alcantara, ogni serata sarà introdotta dai ragazzi e le ragazze del laboratorio stabile, con contributi utili ad aprire lo sguardo sulle tematiche proposte.





Per info: Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541/793860 e-mail: [email protected]

A chi è rivolto

Lo spettacolo teatrale è rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti, e ragazzi e ragazze dai 15 anni di età.

L'incontro serale in plenaria e i due incontri di approfondimento sono rivolti a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi e ragazze nella fascia preadolescenza–adolescenza.