Adolescenti e relazioni al centro del World Cafè promosso a Rimini

Un appuntamento online con pedagogisti e psicologi per favorire dialogo e confronto tra educatori, famiglie e giovani

Sarà riproposto in modalità online lunedì 20 aprile, dalle 18 alle 21, il World Cafè dedicato al mondo degli adolescenti, alle relazioni e ai percorsi di crescita, promosso dal Centro culturale Paolo VI di Rimini e dall’ISSR “A. Marvelli” insieme all’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e all’associazione Amici dell’Università Cattolica con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

All’incontro la partecipazione di tre docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Vanna Iori, pedagogista ed esperta di relazioni educative e fragilità, già senatrice della Repubblica; Adriano Ellena, psicologo sociale, studioso delle dinamiche relazionali e della vita emotiva delle nuove generazioni; Dalila Raccagni, pedagogista e formatrice, impegnata nei percorsi educativi con bambini, adolescenti e famiglie.

Il programma prevede un intervento introduttivo con possibilità di dialogo e confronto, seguito da un lavoro a gruppi guidato, pensato per favorire la condivisione di esperienze e riflessioni tra i partecipanti.

L’iniziativa è rivolta a insegnanti, educatori, genitori, psicologi e a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di adolescenti, ed è aperta anche alla partecipazione dei giovani.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria scrivendo all'indirizzo e-mail: [email protected]