Adrenalina e motori: Misano si accende per la grande festa dei giganti della strada

Aci, test drive sold out e il dominio di Norbert Kiss aprono l’edizione 2026

La grande festa dell’autotrasporto ha preso il via a Misano con una prima giornata da tutto esaurito nel paddock e sugli spalti. Il Misano Grand Prix Truck ha confermato la sua formula unica, capace di unire esposizione, raduno della community e competizioni del Fia European Truck Racing Championship.

Presente per la prima volta all’evento come Presidente Aci e membro del Consiglio Mondiale Fia, Geronimo La Russa ha visitato l’area espositiva incontrando i vertici del circuito. Ha definito la manifestazione “una festa di sport, tecnologia e lavoro”, sottolineando il valore industriale del truck racing e il percorso verso una maggiore sostenibilità.

Kiss inaugura la stagione con una vittoria

Il campione ungherese Norbert Kiss ha conquistato Gara 1 con il suo Man del team Révész Racing, iniziando la corsa all’ottavo titolo mondiale. Sul podio anche Lukas Hahn e Steffi Halm, entrambi su Iveco. La gara è stata preceduta dall’inno nazionale interpretato dalla cantante riminese Alberta Saccani.

Le prossime sfide: Gara 2 alle 17:50, mentre domani Gara 3 alle 13:15 e Gara 4 alle 15:50.

Test drive: tutto esaurito in poche ore

Grande partecipazione ai test drive organizzati da Trasportare Oggi e Vado e Torno: i posti disponibili sono andati sold out rapidamente. Dodici i mezzi messi a disposizione da DAF, Ford Trucks, Iveco, Man, Mercedes-Benz Trucks e Renault Trucks, tra modelli termici ed elettrici. Le prove continueranno anche domani dalle 9:00.

Paddock affollato tra novità, edizioni speciali e camion decorati

Il paddock ha registrato un’affluenza costante, con il pubblico attratto dalle novità dei principali costruttori e delle aziende della filiera. Nel pomeriggio Iveco ha presentato la serie limitata S-Way Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 46 esemplari celebrati da una livrea realizzata dal vivo dallo studio Truly Design.

Molto apprezzati anche i camion decorati e i mezzi storici del Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”, esposti nella Mwc Square.

Il programma di domenica 31 maggio

09:10–09:25 Warm-up, 10:35–11:25 Qualifiche 4-5-6, 13:15 Gara 3, 15:50 Gara 4