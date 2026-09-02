Adriabus, a Cattolica uno sportello-biglietteria in Comune
Da giovedì 3 a venerdì 11 settembre, a Palazzo Mancini un servizio dedicato per l’acquisto dei titoli di viaggio in vista del nuovo anno scolastico
A cura di Grazia Antonioli
02 settembre 2026 12:27
Sportello-biglietteria Adriabus in Comune. Da domani, giovedì 3, fino a venerdì 11 settembre, la biglietteria Adriabus sarà presente con uno sportello dedicato nella sede del Comune di Cattolica, a palazzo Mancini, in piazza Roosevelt, 5, per offrire un servizio ulteriore in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. La biglietteria, situata al piano terra di Palazzo Mancini, seguirà i seguenti orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9:00 - 13:30
Martedì e Giovedì: 11:00 - 16:30
Per info: 800 664 332 e 0722 376738.