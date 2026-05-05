Adriatic Skatelab, due podi nelle gare del weekend con Sergiani e Barbieri

Pattinaggio artistico, in evidenza Sergiani e Barbieri

Per l'Adriatic Skatelab è tempo di bilanci dopo le gare di pattinaggio artistico del weekend. Grande protagonista è stata Ludovica Sergiani, autrice di una prestazione di alto livello che le ha permesso di conquistare il terzo posto finale. "Decisivo lo short program, interpretato con qualità tecnica, personalità e solidità agonistica", sottolinea con soddisfazione il tecnico Elia Campagna. Secondo gradino del podio per Cristiano Francesco Barbieri, protagonista di una prova significativa: Barbieri infatti era reduce da un problema alla caviglia. Buon rientro alle competizioni per Giulia Raguzzoni, che conquista un importante terzo posto e conferma segnali di crescita dopo lo stop agonistico