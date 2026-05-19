Adrigas premiata a Roma con il riconoscimento “Legalità e Profitto 2026”

Bruno Venturi riceve il premio nella Sala Capitolare: riconosciute crescita economica e rispetto del rating di legalità tra le migliori imprese italiane

Bruno Venturi, Amministratore Delegato di Adrigas, ha ricevuto a Roma il premio ‘Legalità e Profitto 2026’. La cerimonia s’è svolta nella Sala Capitolare di piazza della Minerva a Roma. Il riconoscimento ha individuato 100 imprese con un fatturato inferiore ai 500 milioni di euro che si sono distinte per aver ottenuto il rating di legalità e registrato una crescita economica significativa. Il premio, giunto alla quinta edizione, è promosso da Economy Group.

“Il premio ‘Legalità e Profitto’ parte da due presupposti fondamentali per ogni impresa – commenta Bruno Venturi – che sono il rispetto delle regole, sia del mercato che della gestione d’impresa, accostato al risultato economico positivo, esito indispensabile per programmare sviluppo e benessere a favore dei dipendenti e della comunità servita. Il settore delle forniture d’energia, ancor più in questo momento, occupa una posizione strategica e siamo fieri dell’eccellenza che ci è stata riconosciuta a livello nazionale”.

Adrigas, società del Gruppo SGR, è attiva nel settore della distribuzione del gas naturale; dal 1959 progetta, realizza e gestisce una rete di gasdotti in Emilia-Romagna e nelle Marche che oggi misura ben 2.700 chilometri, con 170.000 clienti finali.