Rimini, fratello del 65enne trovato mummificato: “Tanti aspetti da chiarire”

La famiglia si era trasferita anni fa in Romagna. Giancarlo, invece, viveva da solo nel Veronese

Ha scosso anche il Riminese la vicenda di Giancarlo Signor, il 65enne trovato mummificato nella sua casa di Peschiera del Garda, dove sarebbe morto da oltre un anno. I fratelli dell’uomo vivono infatti tra Rimini e Bellaria Igea Marina.

Il fratello Daniele, citato dal Corriere della Sera, ha spiegato che da tempo non avevano più contatti: “La situazione non ci è ancora chiara”. Oggi raggiungerà Peschiera del Garda, mentre la sorella Cinzia ha preferito non commentare.

Originaria della Sardegna, la famiglia si era trasferita anni fa in Romagna. Giancarlo, invece, viveva da solo nel Veronese, in condizioni di forte isolamento. Conosciuto in paese come “il Generale”, conduceva una vita appartata.

A far scattare i controlli sono stati i dubbi del Comune e dei proprietari dell’appartamento, insospettiti dalla lunga assenza dell’uomo nonostante l’affitto continuasse a essere pagato automaticamente. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte, probabilmente dovuta a un malore improvviso.