Poggio Torriana, torna “La Lucciolata”: passeggiata notturna tra natura e suggestione

Venerdì 22 maggio l’evento tra le colline al Santuario di Saiano: un percorso al buio guidato dal silenzio e dalla luce delle lucciole, nel rispetto dell’ambiente

Venerdì 22 maggio a Poggio Torriana ritorna “La Lucciolata - Passeggiata tra le stelle cadute sulla Terra”. L’evento ideato e già organizzato diversi anni or sono dall'associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli Aps, quest’anno si arricchisce della collaborazione delle associazioni OaSì - Insieme per le valli Aps, MYoga e Soundepoz Festival, con il sostegno del BandoCultura2026 del Comune di Poggio Torriana.

“La presenza delle lucciole nelle nostre campagne rappresenta uno degli spettacoli più delicati ed affascinanti che la natura offre, specialmente agli occhi dei bambini – spiegano gli organizzatori –“. Ma anche per i più grandi l’annuale ritorno delle lucciole, è motivo di emozione e la loro danza riporta la mente ai ricordi dell’infanzia. La magia delle lucciole è stata anche fonte di ispirazione per poeti, scrittori, pittori e cantanti che le hanno rese protagoniste delle loro opere.

Invitiamo quindi grandi e piccini a questa suggestiva serata in cui coniugare un sano movimento fisico attraverso una breve passeggiata su sentiero pianeggiante ed emozioni condivise, stimolando riflessioni su come ci stiamo rapportando con la natura e l’ambiente, scoprendo insieme le sorprese che ogni tappa della passeggiata ci riserverà. Per l'occasione abbiamo scelto un luogo fortemente identitario del nostro territorio, ovvero la zona sottostante al Santuario della Madonna di Saiano”.

L'iniziativa è aperta a tutti coloro che accetteranno di condividere e rispettare alcune semplici regole:

- nei luoghi della passeggiata potremo lasciare solo l'impronta delle nostre scarpe;

- telefoni in silenzioso ed uso consentito solo in caso di emergenza. Gli unici cinguettii graditi sono quelli degli uccelli notturni

- nel rispetto dell'ambiente e degli altri, durante la passeggiata sarà il silenzio il compagno di viaggio;

- dotazione personale di pila (possibilmente a luce rossa e da usarsi in modo non invasivo) e scarpe / abbigliamento adeguato ai sentieri sterrati;

- bambini accompagnati da un responsabile maggiorenne. Location non accessibile con passeggini.

Partecipando ognuno accetta le suddette regole, assumendosi in proprio ogni responsabilità per danni recati a sé stesso e/o a terzi.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti):

email: [email protected] - messaggio wa al: 3389692218

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio (rinviabile in caso di maltempo a venerdì 29 maggio) alle ore 20.30 con ritrovo nella zona sottostante al Santuario della Madonna di Saiano nel Comune di Poggio Torriana.