Aeffe, il debito si ferma a 112 milioni e cresce l'attesa per il piano di Oxy

A luglio conti stabili. Il 9 settembre l’udienza sulle misure cautelari, il 28 il piano industriale dell’offerta da 115 milioni.

Per Aeffe il mese di luglio si è chiuso con una posizione finanziaria netta di 112,61 milioni di euro. Si tratta del debito finanziario del gruppo, calcolato tenendo conto anche del denaro disponibile in cassa. Rispetto a giugno, quando il dato era di 112,37 milioni, la situazione è quindi rimasta pressoché invariata, con una crescita di circa 240 mila euro.

Nel dettaglio, Aeffe ha 96,37 milioni di euro di debiti finanziari con scadenza entro il breve periodo e altri 29,06 milioni con scadenze più lontane. A fronte di questi importi, il gruppo dispone di 12,82 milioni di euro di liquidità. Il risultato finale, dopo aver considerato anche questa disponibilità, porta così il debito netto a 112,61 milioni.

Nel frattempo continua il percorso di composizione negoziata della crisi che coinvolge Aeffe e Pollini. La procedura, iniziata nell’ottobre 2025, resterà aperta fino al 4 ottobre 2026, dopo la proroga dell’incarico all’esperto Riccardo Ranalli.

Il prossimo passaggio riguarda l’offerta da circa 115 milioni di euro presentata da Oxy Capital, insieme a un gruppo di investitori industriali e finanziari. Il progetto prevede l’acquisizione della quasi totalità delle attività del gruppo attraverso una nuova società e, in seguito, la divisione del business in tre società autonome dedicate rispettivamente a Moschino, Alberta Ferretti e alle attività produttive di San Giovanni in Marignano e Pollini.

Il 9 settembre è prevista l’udienza sulle misure cautelari richieste da Aeffe e Pollini per proteggere il patrimonio dalle azioni dei creditori. Il 28 settembre, invece, il piano industriale legato all’offerta sarà presentato al Mimit.