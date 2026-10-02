Via del Ciclamino, al via il processo a Valeria Bartolucci

Lunedì l’udienza predibattimentale a Rimini. Manuela Bianchi è parte civile

Si riaccende lo scontro giudiziario legato al contesto di via del Ciclamino, a Rimini. Lunedì è in programma davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini l’udienza predibattimentale che vede imputata Valeria Bartolucci, con Manuela Bianchi costituita parte civile attraverso l’avvocato Nunzia Barzan.

Le accuse contestate alla Bartolucci riguardano, tra l’altro, presunti atti persecutori e minacce, oltre a episodi di aggressione e diffamazione. Tra gli episodi indicati dalla parte civile anche l’aggressione del 2 luglio 2024, ripresa dalle telecamere televisive.

La difesa della Bianchi aveva inoltre chiesto accertamenti e provvedimenti sui beni della Bartolucci in vista di un eventuale risarcimento. Istanza respinta dalla Procura, che ha ritenuto non sussistenti i presupposti specifici.

Nel corso dell’interrogatorio, Bartolucci ha respinto le accuse più gravi, spiegando alcune delle proprie dichiarazioni con la forte tensione emotiva vissuta dopo la scoperta della relazione tra il marito Louis Dassilva e Manuela Bianchi.

Ora il procedimento entra nella fase decisiva, con l’udienza di lunedì che precede l’eventuale dibattimento.