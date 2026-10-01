Tredicenne colpito da un pugno a scuola: finisce in ospedale

L’episodio durante il cambio dell’ora in una scuola media del Riminese. Il padre annuncia una denuncia ai carabinieri e chiede l’allontanamento del compagno

Un 13enne è stato colpito con un pugno allo stomaco da un coetaneo durante il cambio dell’ora in una scuola media del Riminese. Dopo il colpo, il ragazzo ha accusato un malore, ha vomitato due volte ed è svenuto, rendendo necessario il trasporto in ospedale.

Gli accertamenti medici, fortunatamente, non hanno evidenziato danni ai tessuti molli. L’episodio ha però destato forte preoccupazione nella famiglia. Il padre, come riferito da Il Resto del Carlino, racconta che il figlio sarebbe ora preoccupato all’idea di tornare a scuola e annuncia una denuncia ai carabinieri.

Il genitore chiede inoltre l’allontanamento del compagno coinvolto, definito come un bullo. La dirigente scolastica, informata dell’accaduto, ha assicurato alla famiglia che la scuola interverrà per ricostruire quanto successo e adottare i provvedimenti ritenuti necessari.