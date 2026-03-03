Aeffe, spunta l’ipotesi rilancio: interesse di investitori italiani ed esteri

Il Ministero ha assicurato il massimo sostegno al percorso di rilancio industriale

Si apre uno spiraglio per i lavoratori di Aeffe. Al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è emerso che il gruppo di San Giovanni in Marignano ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse non vincolanti, da parte di soggetti nazionali e internazionali.

L’azienda, attiva nel fashion & luxury e proprietaria di marchi come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, darà priorità alle proposte che garantiranno il mantenimento dell’intero sito produttivo. L’obiettivo è individuare un acquirente entro fine maggio, con l’impegno a ridurre il numero degli esuberi inizialmente previsti.

Dei 221 esuberi annunciati tra San Giovanni in Marignano e Milano, 115 sono già stati formalizzati. Restano quindi 106 lavoratori in bilico, che potrebbero beneficiare di un eventuale accordo.

Il Ministero ha assicurato il massimo sostegno al percorso di rilancio industriale, mentre la Regione ha confermato la disponibilità ad attivare strumenti di sostegno al reddito e riqualificazione. Nuovo incontro fissato per il 28 aprile.