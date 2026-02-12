Aero club, verso la sentenza: Corbucci a processo, chiesti 1,6 milioni di euro

L'accusa chiede la condanna, il 14 aprile il verdetto

È attesa per il 14 aprile la sentenza del processo a carico di Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini, imputato per violenza privata e rifiuto di atti d’ufficio in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Secondo l’accusa, Corbucci avrebbe impedito ai soci dell’Aero club riminese l’accesso alla propria area installando una sbarra apribile solo con badge mai consegnati e non rilasciando i tesserini aeroportuali (Tia), rendendo di fatto impossibile lo svolgimento delle attività di volo e portando alla chiusura del circolo.

Per i disagi subiti, i soci dell’Aero club, rappresentati dal presidente Fabio Falsetti e assistiti dagli avvocati Alessandro Pierotti e Paolo Righi del Foro di Rimini, hanno chiesto un risarcimento di 1,6 milioni di euro. Parte offesa nel procedimento è anche l’Enac. La pm Giulia Bradanini ha chiesto una condanna a un anno di reclusione.

La difesa, affidata all’avvocato Bilel Akkari dello studio Marcello Elia (Foro di Milano), sostiene che già dal 2019 l’Aero club non fosse operativo per mancanza di abilitazioni e aeromobili, contestando anche la quantificazione del danno.

Il procedimento, avviato nel 2020, segue una precedente assoluzione di Corbucci per particolare tenuità del fatto. Ora il tribunale collegiale è chiamato a pronunciarsi.