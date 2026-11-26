Aeroporto di Rimini, dal 2027 nuovo volo diretto per Belgrado

Wizz Air attiverà il collegamento dal 15 giugno, con due frequenze settimanali

La Riviera romagnola si apre a una nuova destinazione internazionale. Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e AIRiminum, società che gestisce l'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini", annunciano oggi il lancio del nuovo collegamento diretto Rimini – Belgrado, che dal prossimo giugno permetterà di raggiungere la capitale serba con voli diretti dallo scalo romagnolo.

La nuova rotta sarà operativa a partire dal 15 giugno 2027, con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, offrendo ai passeggeri un’occasione per raggiungere una delle capitali più vivaci dell'Europa sud-orientale. I biglietti sono disponibili da oggi, 26 novembre, sul sito wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ a partire da 39,99€.

L'annuncio si inserisce nel percorso di sviluppo di Wizz Air presso l'aeroporto di Rimini, dove la compagnia, grazie al solido rapporto con AIRiminum, continua di anno in anno a contribuire all'ampliamento dell'offerta internazionale. La compagnia, che opera presso lo scalo romagnolo dal 15 aprile 2022 nel solo 2026 ha messo a disposizione 250mila posti confermando il proprio impegno nel valorizzare il potenziale dello scalo e nel rispondere alla domanda di mobilità del territorio.

Attualmente, la compagnia opera sei rotte da Rimini verso cinque Paesi: il network comprende i collegamenti con Tirana, in Albania, Sofia, in Bulgaria, Chisinau, in Moldova, Katowice e Varsavia, in Polonia, e Budapest, in Ungheria. L'arrivo di Belgrado arricchirà ulteriormente l'offerta, portando a sei i Paesi raggiungibili attraverso il network Wizz Air da Rimini e rafforzando la presenza della compagnia nell'Europa centro-orientale e balcanica.

"L'annuncio della nuova rotta Rimini-Belgrado rappresenta un'importante opportunità per ampliare ulteriormente la nostra presenza in Emilia-Romagna e offrire ai passeggeri nuove possibilità di viaggio verso l'Europa sud-orientale. Rimini è una destinazione riconosciuta a livello internazionale, con una forte identità turistica e un territorio capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno. Siamo convinti che il collegamento con Belgrado possa generare nuove occasioni di scambio tra i due Paesi, favorendo sia i viaggiatori italiani interessati a scoprire la Serbia sia i turisti serbi desiderosi di visitare la Riviera romagnola. Questo annuncio conferma la nostra volontà di continuare a investire in Italia, ampliando il network e rendendo sempre più destinazioni accessibili. Let’s WIZZ, Rimini!" ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato di AIRiminum 2014 S.p.A., ha dichiarato: «Con Belgrado salgono a sette le rotte programmate da Wizz Air al Fellini. Il consolidamento della presenza di una delle principali compagnie aeree europee testimonia la fiducia nelle potenzialità della Romagna e rafforza una partnership industriale di valore strategico, che intendiamo sviluppare nei prossimi anni. Dalla Summer 2027 un’altra importante capitale europea sarà direttamente collegata al nostro territorio. Sono così 29 le rotte già annunciate per il prossimo anno.

Lo sviluppo del Fellini è parte integrante della crescita della Romagna. Il nostro impegno è garantire una connettività internazionale all’altezza della forza del suo sistema imprenditoriale, della qualità della sua offerta turistica e della ricchezza del suo patrimonio culturale, creando nuove opportunità e accrescendo la competitività dell’intero territorio sui mercati europei. La collaborazione con partner industriali del calibro di Wizz Air sarà determinante per accelerare questo processo e consolidarne i risultati nel tempo.»

“La fitta trama di collegamenti aerei tra Rimini e la Riviera e l’Europa per l’anno prossimo si arricchisce di questa nuova tratta - dichiarano congiuntamente l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, e il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad - ancora più’ strategica alla luce dell’Expo 2027 che la capitale serba ospiterà’ tra maggio e agosto, e che vedrà’ anche l’Emilia-Romagna tra le protagoniste al Padiglione Italia dell’Esposizione Universale. Un importante occasione di promozione, considerando i milioni di visitatori che ogni Expo registra. Con questo collegamento, che rende Rimini e la Romagna ancora più’ connesse con l’Europa centro-sud orientale, prosegue in linea retta il piano di sviluppo del “Fellini”, che sta avendo importanti ricadute economiche su tutto il territorio, come confermano i più recenti dati turistici”.

Il nuovo volo annunciato da Rimini si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Wizz Air in Italia. Dal debutto nel Paese nel 2004, oltre 149 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso l’Italia. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 319 rotte verso 34 Paesi e può contare su 46 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

Nella sola stagione estiva, la compagnia ha messo a disposizione 20,3 milioni di posti, il 43,6% in più rispetto all’estate 2025. Dall’inizio dell’anno Wizz Air ha già operato oltre 111.000 voli in Italia, con una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il proprio impegno nel rafforzamento della connettività nazionale e internazionale del Paese. La compagnia inoltre prevede di trasportare oltre 30 milioni di passeggeri quest'anno da e per l'Italia.