Aeroporto Fellini, luglio da record: 113 mila passeggeri e un +72%

Secondo miglior luglio di sempre per lo scalo riminese: voli pieni al 91%, Polonia e Regno Unito trainano la crescita dello scalo romagnolo

L'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini chiude un luglio da record con 113.466 passeggeri, in crescita del 72% rispetto ai 65.973 dello stesso mese del 2025. È il secondo miglior luglio di sempre, alle spalle solo del 2011, e il quarto miglior mese nella storia dello scalo.

Dopo il miglior giugno di sempre, con 101.124 passeggeri, il Fellini supera quota 100 mila per il secondo mese consecutivo, un risultato che non si registrava dal 2011. Il tasso medio di riempimento dei voli raggiunge il 91%, con il collegamento per Kaunas che tocca il 98%. Nei primi sette mesi del 2026 sono transitati dal Fellini 326.878 passeggeri, contro i 232.419 dello stesso periodo del 2025, con una crescita del 40,6%, pari a 94.459 viaggiatori in più.

A trainare il traffico sono soprattutto Ryanair e Wizz Air, che a luglio hanno movimentato 101.365 passeggeri, quasi il 90% del totale. A rafforzare il network internazionale contribuiscono anche easyJet, British Airways e Luxair. Tra le destinazioni più richieste c'è Budapest, con 14.655 passeggeri, seguita da Londra (12.865 tra Stansted, Heathrow e Gatwick) e Cracovia (10.263).

Per mercati, la Polonia si conferma al primo posto con 25.779 passeggeri (22,7% del totale), davanti al Regno Unito con 15.961 (14,1%) e all'Ungheria con 14.655 (12,9%). Torna inoltre la Germania grazie al nuovo collegamento con Colonia, che nel primo mese ha registrato 4.517 passeggeri. Complessivamente Polonia, Regno Unito, Ungheria e Germania rappresentano il 53,7% del traffico mensile, con 60.912 viaggiatori.

"Il confronto con il 2011 misura l'importanza del risultato, ma non racconta ancora pienamente ciò che stiamo costruendo. Non stiamo cercando di riportare il Fellini al suo passato: stiamo assegnando all'aeroporto una funzione nuova nel futuro della destinazione", commenta l'amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci.

Corbucci sottolinea che l'obiettivo è consolidare i mercati strategici, allungare la stagione turistica e trasformare ogni collegamento in un'opportunità stabile di crescita per il territorio, ringraziando Regione Emilia-Romagna, APT Servizi e i Comuni della Riviera per il lavoro svolto nella promozione della destinazione.