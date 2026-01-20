Aeroporto Fellini, torna il riscaldamento nella caserma dei Vigili del Fuoco

Nicola Marcello: "Solleciterò governo e regione a non lasciare soli i piccoli aeroporti privati come quello di Rimini"

Il riscaldamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco presso l'aeroporto Federico Fellini di Rimini è stato ripristinato in queste ore. Lo riferisce il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, dopo che era stato sollecitato un suo intervento verso AiRiminum, società di gestione dello scalo.

“Ringrazio AiRiminum – dichiara il Consigliere - per il pronto intervento, e per quanto riguarda le più importanti esigenze strutturali di manutenzione della caserma, mi farò parte diligente per rappresentare al Ministero e alla Regione, la necessità di non lasciare soli piccoli aeroporti privati come quello di Rimini, che non possono sostenere la crescita dell’attività volativa utile a tutto il territorio e contemporaneamente sostenere, a proprie spese, una ristrutturazione immobiliare di proprietà dello Stato che sconta ritardi che affondano nel lontano passato”.