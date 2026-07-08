Aeroporto Fellini, via libera alla variante per il potenziamento del terminal

La III commissione consiliare approva il progetto di riqualificazione degli spazi

La III commissione consigliare ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica al RUE relativa al progetto di miglioramento della funzionalità degli spazi dell’aeroporto Fellini di Rimini, che comprende la riqualificazione delle infrastrutture ed impianti terminal, l’ampliamento dell’area partenze e l’estensione dell'area di attesa esterna e della copertura del Baggage Handling Systems.

Il progetto - redatto e predisposto dalla società AiRiminum concessionaria dell’aeroporto e oggetto di Conferenza di Servizi indetta dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) – ha come obiettivo quello l’ottimizzazione dell’organizzazione degli spazi dell’aerostazione, la gestione dei bagagli e i flussi dei passeggeri. Tra le principali trasformazioni previste, l'ampliamento di circa 600mq della terrazza al primo piano dell’aerostazione, oggi adibita a zona d’attesa e bar all'aperto. L’attuale copertura in lamiera sarà riqualificata: oltre all’installazione di un sistema di isolamento termico sarà realizzata una nuova facciata vetrata che ridefinirà l’aspetto architettonico dell’area, permettendo al tempo stesso l’estensione della zona interna verso l’esterno. Sarà inoltre realizzata una nuova area VIP Lounge, ricavata dall’ampliamento dell’attuale zona commerciale. Al piano inferiore sarà invece riorganizzato lo spazio per lo smistamento dei bagagli, introducendo soluzioni logistiche più moderne ed efficienti. La “Sala Polmone” esistente sarà ampliata di circa 270 metri, mentre al piano terra è prevista la realizzazione di una nuova area retail, la riorganizzazione funzionale e l'ampliamento della zona di attesa in prossimità dei gate di imbarco, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi e l’esperienza dell’utenza. Gli attuali uffici posizionati nel lato est dell'Aeroporto saranno demoliti per lasciare spazio alla zona arrivi e saranno ricollocati al primo piano. Sarà inoltre ampliata la zona arrivi per i voli provenienti dallo Spazio Schengen, rinnovati i gate e gli spazi destinati al pubblico, rivisti gli ambienti di attesa, i percorsi d’accesso e i punti di servizio.

Il progetto è coerente con l’accordo territoriale sottoscritto lo scorso anno con Regione Emilia Romagna, Comune di Riccione e Provincia per la messa in sicurezza dell’accessibilità dell’aeroporto Federico Fellini l’adeguamento delle strutture dello scalo.