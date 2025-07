Una nuova vita per il Falco Sacro: la femmina recuperata ora vive a Oltremare

La richiesta di affido definitivo è pervenuta dal Cras di Savona, Centro Recupero Animali Selvatici

Oltremare 2.0 dà il benvenuto al parco a un nuovo rapace, una femmina di falco sacro (Falco cherrug). Autorità competenti e Carabinieri Forestali hanno identificato in Oltremare, in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, la struttura idonea per l’affido ed il recupero di questo rapace.

La richiesta di affido definitivo di questa femmina adulta di Falco Sacro, è pervenuta dal Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) di Savona gestito da Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

Il rapace, la cui provenienza esatta rimane sconosciuta, è stata rinvenuta e affidata alle cure del Cras circa un anno fa. Dalle prime osservazioni, è emerso che si tratta di un esemplare adulto, abituato a vivere in voliera, un dettaglio che ha orientato la scelta verso una struttura specializzata come il parco Oltremare per poter offrire all’animale la possibilità di ricominciare a volare.

“Grazie alla professionalità e all'esperienza dei suoi falconieri - dicono dal Cras di Savona - il parco Oltremare si è dimostrato il luogo ideale per garantire alla femmina di Falco Sacro un ambiente idoneo e per le cure necessarie volte esclusivamente al suo benessere”.

L'arrivo di questo magnifico esemplare arricchisce ulteriormente il patrimonio faunistico di Oltremare e rappresenta un'opportunità unica per il pubblico di conoscere la bellezza e l'importanza di tutti i rapaci presenti, ognuno con la sua storia e le sue caratteristiche.

“Questo affidamento definitivo - spiega Patrizia Leardini, Coo Costa Edutainment- sottolinea l'impegno costante del parco Oltremare nella conservazione della fauna e nella sensibilizzazione del pubblico verso il rispetto e la tutela degli animali, molto spesso minacciati in natura”.

I falconieri di Oltremare si prenderanno cura della nuova arrivata con dedizione, offrendole le migliori condizioni di vita e un percorso di adattamento e di addestramento. In questo modo il rapace potrà tornare a volare. La femmina già in queste prime settimane si è ambientata subito al parco e interagisce molto bene con falconieri e staff veterinario.