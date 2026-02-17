Affido familiare, al via la campagna tra Riccione, Cattolica e Valconca

Spettacoli, incontri e un corso gratuito per promuovere la cultura dell’accoglienza sul territorio

Spettacoli teatrali, incontri e corsi formativi. Cattolica, Riccione e l’intero territorio della Valconca tornano ad essere protagonisti di una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata all’Affido Familiare e all’accoglienza in famiglia, promossa dal Centro per le Famiglie del Distretto di Riccione in collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale. Primo evento in programma, mercoledì 19 febbraio, alle ore 20.45, a Misano Monte, “Stuzzichiamo l’accoglienza” appuntamento conviviale e informale per famiglie.

L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, propone un ricco calendario di eventi gratuiti, pensati per informare, coinvolgere e accompagnare le persone e le famiglie interessate a conoscere più da vicino il significato e il valore dell’accoglienza.

Accogliere un bambino o una bambina in famiglia, anche per un periodo limitato, significa offrire una presenza stabile e affettuosa in un momento delicato della vita.

Quando una persona accoglie, fa nascere un nuovo domani: l’affido familiare apre possibilità, crea legami e genera benessere, per chi viene accolto e per chi sceglie di accogliere.

Gli appuntamenti in programma:

La campagna prenderà avvio nel mese di febbraio con una serie di iniziative diffuse sul territorio, pensate per avvicinare la cittadinanza al tema dell’affido familiare attraverso linguaggi e modalità diverse.

“Stuzzichiamo l’accoglienza”

Due appuntamenti conviviali e informali, in programma tra febbraio e marzo, pensati come occasioni di incontro e dialogo. Durante gli incontri sarà possibile ascoltare le testimonianze dirette di famiglie affidatarie e di persone che hanno scelto di aprirsi all’accoglienza, porre domande e confrontarsi sul tema dell’affido familiare.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i parroci di Misano Monte e Morciano di Romagna, che hanno sostenuto e condiviso il valore dell’incontro, mettendo a disposizione gli spazi parrocchiali e favorendo il coinvolgimento della comunità locale.

Date, orari e luoghi:

Mercoledì 19 febbraio, ore 20.45 – Misano Monte, via Saffi 8 (Salone attiguo alla chiesa di Santi Biagio ed Erasmo)

Giovedì 20 marzo, ore 20.45 – Morciano di Romagna, Sala del Centro Parrocchiale, via Roma 1

Spettacolo teatrale “Cappuccetto Rosso, io non sono un lupo cattivo…”

Sempre nel mese di febbraio, la campagna prosegue con uno spettacolo teatrale dedicato alle famiglie.

Sabato 21 febbraio, ore 17.30

Teatro Corte di Coriano. Via Garibaldi,127 - Coriano

Uno spettacolo teatrale rivolto alle famiglie con bambini a partire dai 3 anni, che propone una rivisitazione della fiaba di Cappuccetto Rosso in chiave simbolica e delicata, per sensibilizzare grandi e piccoli sul tema dell’Affido Familiare.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Corso formativo / informativo sull’Affido Familiare

“Per conoscere, capire, accogliere”

In primavera prenderà avvio un percorso informativo e formativo dedicato a chi desidera approfondire il tema dell’affido familiare. Il corso è composto da cinque incontri, pensati come uno spazio di ascolto, riflessione e confronto per chi desidera aprire la propria casa e il proprio cuore a bambini e ragazzi in difficoltà.

Sede: Centro per le Famiglie del Distretto di Riccione Piazza della Repubblica 16, Cattolica

Inizio corso: 14 aprile

Il corso è gratuito, aperto a tutti.

Info e iscrizioni:

Centro per le Famiglie – 0541 961260 / 351 9716448

[email protected]

Campagna di sensibilizzazione sul territorio

La campagna si estende su tutto il Distretto di Riccione, con iniziative e affissioni pensate per far conoscere l’affido familiare e valorizzarne il significato.

Quando una persona accoglie, fa nascere un nuovo domani, diffondendo una cultura dell’accoglienza e aprendo possibilità di benessere per bambini, ragazzi e famiglie.

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative dedicate all’affido familiare