Occhio alle multe: dal 19 marzo attivato l'autovelox in via Melucci a Rimini

L'amministrazione: "Asse urbano ad alta percorrenza, velocità eccessiva fattore di rischio concreto"

Dopo un periodo di attività preventiva nel quartiere, per informare gli automobilisti dell'imminente attivazione, da giovedì 19 marzo sarà operativo - direzione Rimini verso Riccione - il nuovo autovelox fisso installato in via Melucci. Il dispositivo, autorizzato dalla Prefettura di Rimini in applicazione del nuovo Codice della Strada e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aprile 2024, va ad ampliare la rete di postazioni fisse già attive sul territorio comunale, completando così un piano di potenziamento del sistema di rilevamento approvato dalla Giunta comunale.

"La scelta di intervenire su via Melucci non è casuale: si tratta di un asse urbano ad alta percorrenza, dove la presenza mista di pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti vulnerabili rende la velocità eccessiva un fattore di rischio concreto. I dati raccolti dalla Polizia Locale sui tratti già presidiati da postazioni fisse mostrano una riduzione significativa dell'incidentalità rispetto al quinquennio precedente all'installazione, confermando l'efficacia preventiva di questi strumenti", evidenzia l'amministrazione comunale.