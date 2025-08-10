Ageless Music Party infiamma la Ligaza: cibo e buona musica unisce cittadini e turisti

La Ligaza è stata accompagnata dalle selezioni musicali di Ageless Music Party

Una serata indimenticabile ha animato il Salone di Valentina Parrucchiera Unisex, dove si è svolta la tradizionale Ligaza, accompagnata dalle selezioni musicali in vinile di Ageless Music Party con i DJ Giorgio Paganini e Ramiro Astolfi. Tantissime le persone accorse per partecipare a questo momento di condivisione, portando piatti, sorrisi e tanta voglia di stare insieme. L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla presenza del sindaco Filippo Giorgetti, che ha voluto essere vicino alla comunità in questa occasione così sentita.

"La musica anni ’70, ’80 e ’90 ha fatto da colonna sonora a una festa genuina, dove tutti hanno dato una mano e tutti hanno ricevuto: un vero esempio di spirito comunitario e amicizia, nel cuore dell’estate bellariese. Ringraziamo di cuore tutti i presenti, cittadini e turisti", evidenziano dal Salone di Valentina.