Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 12 dicembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 12 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Nel cuore dell'inverno, Rimini si prepara ad affrontare una giornata di tempo variabile. Le previsioni per domani promettono un'alternanza tra nubi e cieli sereni, con venti leggeri e temperature che spaziano dal freddo della notte al tepore del giorno. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci riserva il meteo per questa affascinante località costiera.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con una notte caratterizzata da nubi sparse che coprono il 41% del cielo. La temperatura scende a 3.25°C, con un'umidità dell'87%. Il vento soffia da ovest a 2.16 m/s, rendendo la temperatura percepita di circa 1.16°C.

Prima mattina: La prima mattina continua con il cielo nuvoloso, con una copertura nuvolosa dell'81%. La temperatura sale a 8.97°C e il vento, leggermente più intenso da ovest-nord-ovest, raggiunge i 2.27 m/s. L'umidità resta stabile all'87% e la temperatura percepita è di 7.77°C.

Mattina: Le nubi continuano ad accompagnare la mattina, coprendo il 64% del cielo. La temperatura si assesta intorno agli 8.53°C, mentre il vento soffia da ovest a 2.61 m/s. L'umidità aumenta leggermente, toccando l'89% e la temperatura percepita scende a 7°C.

Mezza mattinata: Finalmente, la mezza mattinata porta un po' di sollievo con poche nuvole e una copertura del 11%. La temperatura sale a 10.28°C, con un vento da nord-ovest a 2.8 m/s. L'umidità cala all'82%, facendo percepire una temperatura più mite di 9.5°C.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole riesce a farsi spazio tra le poche nuvole, mantenendo una copertura del 11%. La temperatura raggiunge i 12.22°C, con un vento più sostenuto da nord-ovest a 3.59 m/s. L'umidità scende al 70%, permettendo una temperatura percepita di 11.33°C.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vede un leggero aumento delle nuvole, ma il cielo resta per lo più sereno. La temperatura si attesta intorno agli 11.4°C, con un vento da nord-ovest a 2.7 m/s. L'umidità si mantiene al 72%, con una temperatura percepita di 10.48°C.

Tardo pomeriggio: Con poche nuvole nel cielo, il tardo pomeriggio offre una temperatura di 9.92°C. Il vento, proveniente da ovest, soffia a 2.5 m/s. L'umidità sale all'80%, facendo percepire una temperatura di 8.73°C.

Sera: La giornata si conclude con un cielo sereno e una temperatura di 9.21°C. Il vento soffia da ovest a 2.75 m/s, mentre l'umidità si attesta all'83%. La temperatura percepita è di 7.72°C, chiudendo così una giornata di tempo variabile ma piacevole.

Riepilogo delle previsioni

In sintesi, Rimini si prepara ad affrontare una giornata di tempo variabile, con una prevalenza di nubi sparse nelle ore notturne e mattutine, seguite da poche nuvole e cieli più sereni nel corso della giornata. Le temperature variano da un minimo di 3.25°C durante la notte a un massimo di 12.22°C a mezzogiorno, con venti leggeri provenienti principalmente da ovest e nord-ovest. Una giornata ideale per godersi la bellezza invernale della città, con condizioni meteorologiche che invitano a passeggiate lungo la costa, approfittando dei momenti di sole.