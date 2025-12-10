Rimini, scontro tra Lancia e Volvo sulla via Montescudo: conducenti feriti, disagi alla circolazione

Due ricoverati, paura nel tardo pomeriggio

Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre per un incidente avvenuto intorno alle 17 sulla via Montescudo, nel territorio riminese. Due auto, una Lancia Musa e una Volvo station wagon, si sono scontrate violentemente, causando il ferimento dei rispettivi conducenti.

Secondo una prima ricostruzione, la Lancia Musa stava uscendo dal civico 6 di via Montescudo, di fronte all’Autofficina Muccioli, quando è sopraggiunta la Volvo proveniente da Coriano e diretta verso Rimini. L’impatto è stato inevitabile: la Musa è rimasta di traverso in mezzo alla carreggiata mentre la Volvo è finita nel fosso a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i sanitari del 118 e il carro attrezzi. L’autista della Lancia Musa è stato trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena, mentre il conducente della Volvo è stato portato all’“Infermi” di Rimini. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti al traffico, complice l’orario di punta.