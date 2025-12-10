Addio a Federica Giorgetti: Bellaria Igea Marina piange una figura amata

51 anni, lavorava per Fondazione Verdeblu. Il sindaco Filippo Giorgetti: "Hai lottato da grande donna e mamma quale sei"

Bellaria Igea Marina in lutto per la scomparsa di Federica Giorgetti. Cinquantun anni, moglie dell'attore Dani Greggio e madre di due figli, era una persona solare, sorridente, ben voluta da tutta la comunità. Laureata in giurisprudenza, lavorava per Fondazione Verdeblu, grande appassionata di arte e fotografia. "Oggi, un'anima di Fondazione Verdeblu è salita al cielo. Cara Federica, grazie per averci colorato la vita con la tua presenza", il ricordo dello staff e del presidente Paolo Borghesi.

Anche il sindaco Filippo Giorgetti, legato a Federica da una profonda amicizia, l'ha ricordata sui social: "Buon viaggio Fede. Non ho parole e il dolore è grande come la fatica di accettare questa sorte ingiusta e maligna. Sogna e resisti, scrivevi, ci parlavi di bellezza e di vita: hai lottato da grande donna e mamma quale sei...Ti vogliamo bene. Preghiamo per te e abbracciamo in silenzio la tua splendida ma ferita e travolta famiglia".

Commovente il ricordo di Elena Vannoni, vicesindaca di Novafeltria, legata anch'essa da uno stretto rapporto di amicizia con Federica: "Lei era bellissima e aveva l’innata capacità di illuminare lo spazio che riempiva.

Ci siamo conosciute al liceo, un pugno di ragazze in una classe fantastica di ragazzi che ci hanno adorate; sono stati anni d’oro e ci siamo voluti molto bene e lei, di quel gruppo, era lo spirito allegro, l’amica che non ti lasciava mai indietro e si preoccupava di te. Era la più brava e ha raggiunto tutti i livelli più alti per poi cambiare rotta e scegliere di seguire la strada della creatività. Perché il suo saper conoscere gli schemi per poi romperli era una dote che le invidiavo e che mi ha ispirato tanto. Amavo i suoi capelli castano chiaro che d’estate diventavano biondissimi; la sua risata, il suo genio ma soprattutto la sua generosità. Al liceo è stata la prima ad avere un’auto nuova ma era come se la sua macchina fosse per tutti e tante volte si è fatta Bellaria- Novafeltria- Rimini e ritorno per fare in modo che io potessi partecipare alle uscite serali di classe. Scrivo e piango… mi manca e mi mancherà tantissimo…. Però so di essere stata fortunata ad averla avuta nella mia vita, così come super fortunate sono state le persone a cui lei ha dedicato la sua vita. Di stelle comete così ne nasce una ogni mille anni e io l’ho incontrata. Grazie di tutto Fede".

La redazione di altarimini.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Federica e porge le proprie condoglianze alla famiglia.