Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 13 febbraio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 13 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata di metà febbraio con condizioni meteorologiche che promettono di evolvere nell'arco delle ventiquattro ore. Con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti, la situazione muterà nel corso delle ore, regalando ai riminesi un pomeriggio più luminoso. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni meteo per domani.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Rimini inizia la giornata con un cielo coperto. La temperatura si attesta intorno agli 8.68°C, con un'umidità dell'86%. Il vento soffia da ovest con una velocità di 3.6 m/s, e le raffiche possono raggiungere i 6.48 m/s. La sensazione termica percepita è di 6.58°C.

Prima mattina: Le condizioni restano invariate con cielo coperto. La temperatura scende lievemente a 8.51°C, mentre il vento si orienta da nord-ovest con una velocità di 3.31 m/s. La percezione termica rimane attorno a 6.54°C.

Mattina: Ancora cielo coperto con una temperatura in lieve aumento a 8.81°C. L'umidità scende al 78%, mentre il vento si orienta a ovest-sud-ovest a 3.76 m/s. La sensazione di freddo migliora, percepita a 6.66°C.

Mezza mattinata: La copertura nuvolosa si dirada, lasciando spazio a un cielo con nubi sparse. La temperatura sale a 11.23°C, e il vento si calma notevolmente, con una velocità di 0.55 m/s da est. La sensazione termica è di 10.24°C.

Mezzogiorno: Il sole si fa strada tra le nubi sparse, riscaldando l'aria fino a 13.56°C. L'umidità si mantiene al 65%, e il vento soffia da sud-est a 3.71 m/s, rendendo la temperatura percepita di 12.67°C.

Primo pomeriggio: Finalmente il cielo sereno accompagna la città di Rimini. La temperatura raggiunge il picco di 14.33°C, con vento da sud-est a 4.87 m/s. La sensazione termica è gradevole, con 13.52°C percepiti.

Tardo pomeriggio: Le nubi sparse tornano a fare capolino, ma la temperatura si mantiene mite a 11.93°C. Il vento, da sud-est, soffia a 3.97 m/s, con una percezione di 11.14°C.

Sera: Si chiude la giornata con un ritorno al cielo coperto. La temperatura scende a 11.26°C, con un'umidità del 77%. Il vento da sud-est si mantiene a 3.44 m/s, e la temperatura percepita è di 10.45°C.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una notevole variabilità. Inizia con cieli coperti che persistono fino alla mattina. La situazione migliora notevolmente dalla mezza mattinata con l'apertura del cielo e un aumento delle temperature verso il primo pomeriggio, che sarà il momento più caldo e soleggiato della giornata. Verso sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, ma la temperatura rimarrà comunque mite per il periodo. In sintesi, sarà una giornata ideale per godersi il pomeriggio all'aperto, approfittando del clima temperato e del sole.