Nell'entroterra di Rimini torna la neve, termometri in discesa: "Ma non chiamatelo ritorno dell'inverno"

"La primavera, specie a marzo e ad aprile, può avere perturbazioni con aria più fresca o fredda", ricorda Federico Antonioli di Meteo Fed

La primavera meteorologica è iniziata il 1° marzo, quella astronomica inizierà a breve, il 21, eppure oggi (mercoledì 18 marzo), la sensazione è di essere tornati in pieno inverno. Temperature sotto i 10°, pioggia copiosa e il ritorno della neve a circa 800-900 metri di altitudine e a quote superiori: questo il tempo registrato oggi nel territorio riminese. Tutto ampiamente previsto e inquadrato dalle previsioni.

Monte San Benedetto Sant'Agata Feltria

"Ma non è un ritorno dell'inverno, è sbagliato dirlo: semplicemente è una perturbazione in un contesto primaverile. La primavera, specie a marzo e ad aprile, può avere perturbazioni con aria più fresca o fredda e dinamiche che possono ricordare l'inverno. Ma di inverno non si tratta", spiega Federico Antonioli di Meteo Fed - Mare e costa, che spiega: "Quello di oggi è un passaggio perturbato con venti di bora, anche con intervalli di forte intensità lungo la costa, mare molto mosso. Le precipitazioni mantengono un carattere debole, più continue nell'entroterra. Precipitazioni che si attenueranno nel corso del pomeriggio o in prima serata, salvo qualche residuo sulla parte montana".

Domani (giovedì 19 marzo) nelle prime ore del giorno si percepirà il freddo: "Le temperature caleranno specie nell'entroterra ,dove saranno tra 2 e 4 gradi. In pianura sui 6, in costa si manterranno sui 10 gradi a causa dei venti di bora che scorrono sul mare più caldo. Le massime saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi nell'entroterra, tra 14 e 16 in pianura e costa. Sarà una giornata soleggiata, ventosa soprattutto al mattino, non è esclusa qualche raffica forte".