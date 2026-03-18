Riccione, il privato investe: ex colonia abbandonata diventa area turistica. Meno cemento, più verde

Accordo fatto tra il Comune di Riccione e il Gruppo Club del Sole

"Il volto di viale Torino si prepara a cambiare profondamente grazie a un importante progetto di rigenerazione urbana che trasformerà l’area dell'ex Colonia Mater Dei". Così l'amministrazione comunale annuncia l'accordo con il Gruppo Club del Sole, che riqualificherà l'area, sulla quale sorge un'ex colonia formata da un doppio fabbricato, quello principale di cinque piani.

Con l'intervento di riqualificazione si avrà una drastica riduzione delle superfici edificate. Demolita la colonia, si realizzeranno sei piccoli edifici a uso turistico, in gran parte rivestiti in legno, pensati per integrarsi armoniosamente tra gli alberi. La superficie costruita verrà ridotta di oltre due terzi rispetto a quella attuale, liberando spazio prezioso per la natura. Al centro di questo nuovo spazio nascerà un sistema di vasche d’acqua dalle forme naturali, simili a lagune, fruibili anche da ospiti esterni alla struttura, che aumenteranno i servizi fruibili nella zona sud, in coerenza con la strategia del Pug (piano urbanistico generale) della città del benessere e relax all’aria aperta.

La riqualificazione non si fermerà all'interno della proprietà privata, ma si estenderà a tutto il tratto di viale Torino, dove viene realizzato il Lungomare del Sole. Il Club del Sole si occuperà infatti di trasformare l’area esterna realizzando un nuovo e ampio marciapiede pedonale completamente alberato sul lato stradale e protetto da una fascia verde sul lato opposto. Si tratta di uno spazio pubblico restituito al decoro e alla passeggiata, che si collegherà idealmente ai nuovi percorsi ciclopedonali della zona, come già fatto nel 2022 con la riqualificazione di un tratto di viale Torino.

Oltre al miglioramento estetico, l’accordo porta benefici tangibili ai servizi della zona. Il progetto prevede la realizzazione di 75 posti auto, con l'impegno di destinarne una quota all'uso pubblico durante la stagione estiva per agevolare la sosta di cittadini e turisti. Infine, per sostenere i grandi cantieri della città, la proprietà verserà una quota destinata specificamente al completamento del Lungomare del Sole e della ciclovia Adriatica, confermando l'impegno verso una Riccione sempre più accogliente, moderna e sostenibile.

“Con questo intervento – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli – proseguiamo con determinazione nel percorso di rigenerazione urbana della nostra città. Il recupero dell'ex Colonia Mater Dei non è solo un'operazione di riqualificazione edilizia, ma un esempio virtuoso di come si possa fare turismo di qualità riducendo drasticamente il consumo di suolo e aumentando il verde pubblico. Restituiamo decoro a un’area strategica di viale Torino, integrandola perfettamente con il nuovo Lungomare del Sole, e dimostriamo che la collaborazione tra pubblico e privato, in questo caso il Gruppo Club del Sole, può generare benefici concreti per tutta la comunità, dai nuovi percorsi pedonali al potenziamento della ciclovia Adriatica”.

Anche il Gruppo Club del Sole sottolinea il grande valore del progetto: “Il Gruppo Club del Sole esprime grande soddisfazione per il percorso condiviso con l’Amministrazione e per il raggiungimento di questo importante traguardo. L’intervento rappresenta l’investimento più rilevante del piano di sviluppo del Gruppo e si inserisce in una visione di valorizzazione dell’offerta turistica e del territorio”.