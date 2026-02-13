Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 14 febbraio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 14 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 14 febbraio 2026, Rimini si prepara a una giornata tipicamente invernale ma mite per la stagione: cielo grigio e piovaschi intermittenti caratterizzeranno gran parte delle ore. Leggi il dettaglio orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): La notte comincerà con cielo coperto e temperature attorno a 8,0 °C (percepita 6,2 °C). Vento debole da SSE a circa 2,9 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista in questa fascia oraria.

Prima mattina (03:00 - 06:00): Persistono le nubi compatte con temperatura in aumento fino a circa 11,1 °C; umidità attorno al 73%. Vento molto debole (1,35 m/s). Condizioni asciutte, ma la copertura nuvolosa rimane totale.

Mattina (06:00 - 09:00): Arrivano i primi piovaschi leggeri: precipitazione prevista ~0,25 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 10,7 °C, umidità alta (88%) e pressione sui 992 hPa. Vento debole (1,7 m/s), cielo ancora coperto.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): La pioggia leggera si intensifica lievemente con circa 1,09 mm attesi nelle tre ore. Temperatura vicino a 11,8 °C, umidità 83%. Vento moderato-lento da S-SO intorno a 2,0 m/s.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Ancora pioggia leggera (circa 0,69 mm), con temperatura stabile intorno a 11,6 °C. Vento molto debole (0,96 m/s). Visibilità buona nonostante la copertura nuvolosa completa.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Piogge deboli persistono, con accumulo di circa 0,90 mm nelle tre ore e temperatura massima giornaliera sui 12,1 °C. Vento debole 1,9 m/s da NE; umidità intorno al 79%.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): La giornata prosegue con pioggia leggera (circa 0,62 mm). Temperatura in lieve calo a 10,6 °C, umidità alta (89%) e pressione in aumento verso 994 hPa. Vento debole 1,5 m/s.

Sera (21:00 - 24:00): Anche la sera si mantiene con pioggia leggera (~0,46 mm), temperatura attorno a 10,3 °C e umidità al 91%. Vento debole, ma con raffiche più marcate fino a 4,7 m/s.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente nuvolosa con pioggia leggera intermittente su gran parte della giornata. Temperature miti per il periodo, tra circa 8 °C nelle ore più fredde e punte intorno a 12 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli (1–3 m/s) con qualche raffica più intensa in serata. Consigliati ombrello e abbigliamento impermeabile per gli spostamenti; non sono previste precipitazioni intense o fenomeni estremi.