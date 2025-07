Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 14 giugno 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 14 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, una delle perle della Riviera Adriatica, si prepara ad accogliere una nuova giornata estiva. Le previsioni meteo per il 14 giugno 2025 promettono una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività all'aperto. Chi si prepara a trascorrere la giornata in questa meravigliosa località di mare, troverà informazioni utili per programmare al meglio il proprio tempo. Scopriamo insieme cosa ci riserva il clima ora per ora, dalla notte fino alla sera.

Previsioni dettagliate per la giornata del 14 giugno 2025

Notte: La notte a Rimini inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di 22,16°C. L'umidità si attesta al 60% e il vento soffia leggermente da sud a 1,67 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1020 hPa, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

Prima mattina: All'alba, le condizioni meteorologiche rimangono invariate con una temperatura di 22°C. Il cielo continua ad essere limpido, ideale per chi desidera fare una passeggiata mattutina lungo il lungomare. Il vento leggermente più intenso, proveniente da ovest, raggiunge i 1,88 m/s.

Mattina: Con l'inizio della mattina, il sole splende alto con una temperatura che sale a 24,4°C. L'umidità si mantiene al 59%, offrendo un clima perfetto per attività all'aperto. Il vento si calma, soffiando appena a 0,52 m/s da nord-ovest.

Mezza mattinata: A metà mattina, Rimini gode di un cielo per lo più sereno con solo il 6% di copertura nuvolosa. La temperatura si alza ulteriormente a 27,6°C, mentre il vento cambia direzione provenendo da est a 1,82 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo inizia a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 52%. La temperatura raggiunge il picco di 28,68°C, e il vento da est si intensifica a 3,24 m/s, portando un po' di sollievo dal calore.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole aumentano, coprendo il 73% del cielo. La temperatura si stabilizza intorno ai 27,99°C, con una leggera sensazione di calore percepita a 28,1°C. Il vento da est si fa più sostenuto, raggiungendo i 3,88 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio porta con sé un aumento significativo della nuvolosità, con un cielo coperto all'84%. La temperatura scende a 24,67°C, e si prevede una pioggia leggera con 0,69 mm di precipitazioni. Il vento da sud-est soffia a 2,66 m/s.

Sera: Con l'arrivo della sera, la pioggia persiste leggermente, con ulteriori 0,68 mm di precipitazioni previste. La temperatura scende ulteriormente a 22,57°C, e l'umidità sale al 75%. Il vento da sud soffia a 2,03 m/s, chiudendo la giornata con un clima fresco e umido.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata del 14 giugno 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un clima inizialmente sereno, seguito da un aumento delle nuvole durante il pomeriggio e la sera. Le temperature varieranno dai 22°C della notte ai quasi 29°C di mezzogiorno, offrendo un contesto ideale per le attività estive. Tuttavia, è prevista una leggera pioggia nel tardo pomeriggio e nella sera, quindi è consigliabile portare un ombrello se si pianificano uscite serali. In sintesi, una giornata tipicamente estiva con un finale umido e leggermente piovoso.