Rimini, tamponamento tra moto e auto: traffico in tilt sulla via Circonvallazione Nuova

Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi (sabato 12 luglio), sulla via Circonvallazione Nuova a Rimini, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una Citroen e una moto. Si tratta di un tamponamento, dai primi riscontri, avvenuto intorno alle 15 nella corsia in direzione centro-monte. Sulla moto, che ha sbattuto contro la parte posteriore sinistra della vettura, c'erano due persone, assistite dal personale del 118 dopo il sinistro. Alle 15.30 si segnalano ancora forti rallentamenti.