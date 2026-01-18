Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 19 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 19 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini sarà protagonista di un clima che promette di sorprendere i suoi abitanti. La giornata del 19 gennaio 2026 si aprirà con condizioni meteorologiche variabili, che potrebbero influenzare le attività quotidiane di molti. Scopriamo insieme, ora per ora, le previsioni dettagliate per la città.

Previsioni orarie per Rimini

Notte: Le ore notturne vedranno una temperatura di 10.67°C, accompagnata da una pioggia leggera e una probabilità di precipitazioni del 99%. Il vento soffierà da est a 8.12 m/s, con raffiche fino a 10.9 m/s. L'umidità si attesterà all'84%, sotto un cielo prevalentemente nuvoloso.

Prima mattina: Nella prima mattina la temperatura scenderà leggermente a 10.21°C. Il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni cesseranno. L'umidità sarà dell'81%, con un vento da est di 7.62 m/s. La visibilità rimarrà ottimale.

Mattina: Verso la mattina, la temperatura sarà di 10.18°C, e ci sarà un leggero rischio di pioggia al 20%, con accumuli di 0.1 mm. Il vento soffierà a 7.55 m/s da est, mentre l'umidità scenderà all'80% sotto un cielo coperto.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la pioggia leggera si farà sentire ancora con una probabilità del 20% e precipitazioni di 0.15 mm. La temperatura sarà di 9.74°C, ma la sensazione termica sarà di soli 6.47°C a causa del vento che soffierà a 7.49 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno si registrerà un leggero aumento delle temperature fino a 10.57°C. La pioggia sarà ancora presente, ma in modo lieve, con 0.12 mm previsti. Il vento continuerà a soffiare da est a 7.15 m/s, mentre l'umidità sarà al 77%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo rimarrà coperto, ma non sono previste piogge. La temperatura si manterrà sui 10.21°C, mentre l'umidità scenderà al 75%. Il vento sarà leggermente più debole a 6.96 m/s da est.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà condizioni simili, con una temperatura di 10.03°C e un'umidità del 76%. Il vento soffierà a 6.75 m/s, mantenendo il cielo completamente nuvoloso.

Sera: Durante la sera, tornerà la pioggia leggera con una probabilità del 52% e precipitazioni di 0.34 mm. La temperatura sarà di 10.41°C, con una sensazione termica di 9.49°C, mentre il vento raggiungerà i 7.23 m/s.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con piogge leggere intermittenti e cieli coperti per gran parte del giorno. Le temperature si manterranno tra i 9.74°C e i 10.67°C, con venti moderati da est. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello per far fronte agli scrosci di pioggia previsti. In generale, sarà una giornata grigia, ma con una visibilità sempre buona.