Rimini, oggi scattano le multe: autovelox attivi in quattro strade

Ecco dove sono i dispositivi attivi tra via Melucci e via Euterpe

Da oggi, giovedì 19 marzo, entrano in funzione i nuovi autovelox sul territorio comunale. Dopo una fase informativa rivolta agli automobilisti, è operativo il dispositivo fisso in via Melucci, in direzione Rimini-Riccione.

Contestualmente, sono stati aggiornati anche gli impianti già presenti in via Settembrini, via Tolemaide e via Euterpe, ora dotati di tecnologie di ultima generazione e regolarmente collaudati.

L’intervento rientra nel piano comunale di potenziamento dei controlli sulla velocità, autorizzato dalla Prefettura secondo le nuove norme del Codice della Strada. Via Melucci è stata scelta per l’elevato traffico e la presenza di utenti vulnerabili.

Secondo la Polizia Locale, nei tratti già monitorati si è registrato un calo significativo degli incidenti, a conferma dell’efficacia degli autovelox come strumento di prevenzione.