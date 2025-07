Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 20 giugno 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 20 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara ad accogliere una giornata che promette di essere interessante dal punto di vista meteorologico. Le temperature miti e una varietà di condizioni atmosferiche potrebbero offrire un mix perfetto per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni per ogni momento della giornata.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: Durante le ore notturne, Rimini si troverà sotto un cielo con poche nuvole. La temperatura si aggirerà intorno ai 22.9°C, con un'umidità del 71%. Il vento soffierà dolcemente da sud-ovest a 2.15 m/s. Una notte tranquilla, ideale per chi ama fare passeggiate sotto le stelle.

Prima mattina: Con l'alba, le nuvole diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. La temperatura scenderà leggermente a 21.63°C. L'umidità sarà al 68%, mentre il vento si calmerà ulteriormente, soffiando a 1.18 m/s da ovest. Un risveglio fresco che invita a un lento inizio di giornata.

Mattina: Verso le prime ore del giorno, il cielo si aprirà mostrando nubi sparse. La temperatura salirà a 24.02°C, con un'umidità del 64%. Il vento cambierà direzione provenendo da nord-ovest a 1.6 m/s. Una mattinata perfetta per una colazione all'aperto.

Mezza mattinata: Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, lasciando spazio a poche nuvole. La temperatura raggiungerà i 25.75°C, con una sensazione termica di 26.08°C. Il vento girerà a nord-est a 3.33 m/s. Un momento ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno: A metà giornata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, mentre la temperatura si attesterà sui 25.52°C. L'umidità scenderà al 61%, con venti leggeri da nord-est a 3.42 m/s. Un clima piacevole per un pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole torneranno a popolare il cielo, mantenendo un aspetto di nubi sparse. La temperatura sarà stabile a 25.54°C, con un'umidità del 56%. Il vento soffierà da est a 2.14 m/s. Un pomeriggio che invita al relax e alla lettura.

Tardo pomeriggio: Verso il tramonto, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo con nubi sparse. La temperatura scenderà a 24.25°C, con un'umidità del 64%. Il vento sarà quasi impercettibile da est a 1.06 m/s. Un momento ideale per una passeggiata sul lungomare.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno, perfetto per ammirare le stelle. La temperatura calerà a 22.53°C, con un'umidità del 64%. Il vento si manterrà leggero da sud a 1.59 m/s. Una serata che promette tranquillità.

Concludendo le previsioni di Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da temperature gradevoli, oscillanti tra i 21.63°C e i 25.75°C, e condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso con momenti di sole. Il vento sarà generalmente debole, rendendo l'atmosfera ancora più piacevole. In sintesi, una giornata ideale per godersi le bellezze di Rimini in un contesto meteorologico mite e variegato.