Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 21 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 21 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini del 21 gennaio 2026 si preannunciano interessanti e variegate, con condizioni che potrebbero influenzare le attività all'aperto. Dal tramonto all'alba, fino al calar della sera, il clima cambierà diverse volte, creando un quadro meteorologico dinamico. Continuate a leggere per scoprire cosa aspettarvi ora per ora in questa giornata invernale sulla riviera romagnola.

Previsioni Dettagliate per Rimini

Notte: Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di 2.46°C. L'umidità sarà del 70%, e il vento soffierà da nord-ovest a 3.24 m/s, con raffiche fino a 3.36 m/s. La sensazione termica sarà di circa -0.73°C, quindi è consigliabile coprirsi bene.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, le nubi si addenseranno, portando a un cielo coperto e una temperatura in lieve aumento a 4.77°C. Il vento diminuirà leggermente, con una velocità di 3.06 m/s. La sensazione termica sarà di 2.19°C, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1017 hPa.

Mattina: In mattinata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una temperatura di 4.4°C. L'umidità si manterrà al 70%, e il vento soffierà a 3.02 m/s. La sensazione termica sarà di 1.77°C, rendendo l'atmosfera piuttosto fresca.

Mezza mattinata: Verso il tardo mattino, il cielo si aprirà leggermente, mostrando nubi sparse e una temperatura di 5.71°C. Il vento calerà a 2.67 m/s, e la sensazione termica salirà a 3.6°C, offrendo un clima più mite.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi aumenteranno di nuovo, con una temperatura di 6.28°C. La sensazione termica sarà più confortevole a 4.63°C, con un vento a 2.25 m/s da ovest. L'umidità si attesterà al 70%, mantenendo l'aria piuttosto umida.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà cielo coperto, con una temperatura di 6.76°C. La sensazione termica sarà di 5.02°C, e il vento soffierà a 2.46 m/s. L'umidità aumenterà leggermente al 72%, rendendo l'aria più pesante.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, si prevede l'arrivo di pioggia leggera, con una probabilità del 20% e accumuli di 0.15 mm. La temperatura scenderà leggermente a 6.3°C, con una sensazione termica di 5.27°C. Il vento sarà debole a 1.63 m/s, e l'umidità salirà al 76%.

Sera: La sera vedrà un aumento della probabilità di pioggia al 38%, con precipitazioni di 0.2 mm. La temperatura sarà di 6.66°C, e il vento soffierà a 1.54 m/s. L'umidità salirà ulteriormente al 79%, creando un clima umido e piovoso.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 21 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Inizierà con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature fredde durante la notte, per poi riscaldarsi leggermente durante il giorno. Nel pomeriggio e in serata, l'arrivo di piogge leggere aumenterà l'umidità e porterà un po' di umidità all'aria. In generale, sarà una giornata tipicamente invernale, con temperature che non supereranno i 6.76°C e venti deboli, rendendo l'ambiente più piacevole nonostante le piogge previste.