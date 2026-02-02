Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 3 febbraio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 3 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la famosa località balneare dell'Adriatico, si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante per il 3 febbraio 2026. Le previsioni indicano una varietà di condizioni che potrebbero influenzare la routine quotidiana dei suoi abitanti e dei visitatori. Curiosi di sapere cosa vi aspetta? Ecco tutte le informazioni dettagliate.

Previsioni dettagliate per Rimini il 3 febbraio 2026

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesta intorno agli 8.33°C, ma la percezione sarà più fredda, intorno ai 5.83°C, a causa del vento proveniente da sud-est con una velocità di 4.24 m/s. L'umidità è del 72%, ma non ci sono probabilità di precipitazioni.

Prima mattina: Poco prima dell'alba, si prevede un aumento della probabilità di pioggia leggera, con una previsione di 0.2 mm di precipitazioni. La temperatura salirà leggermente a 8.58°C, mentre il vento si intensificherà a 5.31 m/s. L'umidità aumenterà al 74%.

Mattina: Con il procedere della mattina, il cielo rimarrà coperto. La temperatura aumenterà ulteriormente fino a 9.9°C, e la sensazione termica sarà di circa 7.35°C. Il vento continuerà a soffiare da sud-est con una velocità costante, e l'umidità si assesterà al 73%.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni rimarranno stabili, con il cielo ancora completamente nuvoloso. La temperatura raggiungerà i 12.62°C, e la percezione sarà di 11.79°C. Il vento, ora da sud, si farà sentire con raffiche fino a 10.61 m/s, mentre l'umidità si manterrà intorno al 71%.

Mezzogiorno: Verso l'ora di pranzo, la copertura nuvolosa persisterà. La temperatura sarà di 12.8°C, con una leggera flessione della sensazione termica a 12.07°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest con una velocità di 1.74 m/s. L'umidità salirà al 74%, ma la probabilità di pioggia sarà minima.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera farà il suo ritorno, con una previsione di 1.26 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 9.53°C, e la percezione sarà di 8.47°C. Il vento soffierà da nord-est a 2.22 m/s e l'umidità aumenterà drasticamente al 92%.

Tardo pomeriggio: La pioggia leggera continuerà, portando ulteriori 2.03 mm di precipitazioni. La temperatura salirà leggermente a 9.72°C, e l'umidità raggiungerà il 94%. Il vento sarà debole, proveniente da sud-est, con una velocità di 1.06 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con il cielo ancora coperto. La temperatura scenderà a 8.82°C, mentre la sensazione termica sarà di 7.38°C. Il vento cambierà nuovamente direzione, provenendo ora da nord-ovest a 2.56 m/s. L'umidità si manterrà elevata al 94%, ma non sono previste precipitazioni.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

In sintesi, il 3 febbraio 2026 a Rimini sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto per l'intera giornata. Le temperature varieranno da 8.33°C a un massimo di 12.8°C. **Le piogge saranno intermittenti**, con una maggiore intensità nel pomeriggio, e i venti cambieranno direzione nel corso della giornata. L'umidità sarà generalmente alta, creando una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente miti. Preparate l'ombrello e pianificate di conseguenza le vostre attività all'aperto!