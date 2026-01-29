Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 30 gennaio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 30 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad affrontare una giornata dalle condizioni meteorologiche variabili. Le previsioni annunciano cambiamenti significativi nel corso della giornata, rendendo interessante e importante tenere d'occhio l'evoluzione del tempo. Dalle prime ore della mattina fino alla sera, ci saranno diverse fasi che potrebbero influenzare le attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Dettagli Meteorologici per Fascia Oraria

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 8°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi all'87%. Il vento soffierà con una leggera brezza da Ovest a 0.37 m/s, con raffiche che raggiungeranno 0.6 m/s. Le condizioni di visibilità saranno ottimali.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà leggermente a 7.97°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord-Ovest, con una velocità di 1.31 m/s e raffiche fino a 1.33 m/s. L'umidità si manterrà all'87%.

Mattina: La mattinata continuerà con il cielo coperto e una temperatura di 7.88°C. Il vento si calmerà leggermente, con una velocità di 0.88 m/s. L'umidità rimarrà invariata. La pressione atmosferica segnerà 1001 hPa.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattina, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a una situazione di nubi sparse. La temperatura salirà a 8.93°C, mentre il vento soffierà da Nord a 1.15 m/s. L'umidità scenderà all'81%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 9.94°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e il vento, proveniente da Nord-Est, aumenterà a 2.39 m/s. L'umidità continuerà a diminuire, attestandosi al 76%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si prevede un cambiamento con l'arrivo di una pioggia leggera. La temperatura si abbasserà a 8.9°C. Le precipitazioni cumulative saranno di circa 0.58 mm. Il vento soffierà da Nord a 1.14 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere, sebbene con minore intensità, accumulando circa 0.2 mm. La temperatura si manterrà sui 8.51°C. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di appena 0.04 m/s.

Sera: La sera porterà ancora pioggia leggera, con un accumulo di 0.29 mm. La temperatura salirà leggermente a 8.83°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud-Ovest, con una velocità di 1.02 m/s.

Riepilogo delle Previsioni per Rimini

In sintesi, Rimini si prepara a vivere una giornata inizialmente caratterizzata da cieli coperti e nubi sparse nella prima metà del giorno, seguita da piogge leggere nel pomeriggio e sera. Le temperature oscilleranno tra i 7.88°C e i 9.94°C. Nonostante le piogge, le condizioni di visibilità rimarranno buone per l'intera giornata. Il vento sarà generalmente debole, con leggere variazioni di direzione. Si raccomanda di tenere un ombrello a portata di mano per il pomeriggio e la sera.