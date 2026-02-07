Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 8 febbraio 2026 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 8 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, le condizioni meteorologiche a Rimini promettono di essere alquanto variabili, offrendo una giornata che alterna momenti di nuvolosità a episodi di pioggia. Gli abitanti e i visitatori della città dovrebbero prepararsi a un clima dinamico, che potrebbe richiedere di adattarsi alle diverse situazioni climatiche nel corso della giornata. Scopriamo insieme i dettagli orari delle previsioni per il giorno 8 febbraio 2026.

Dettagli orari delle previsioni

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto e una probabilità di pioggia del 71%. La temperatura sarà di 10.21°C, con una percezione di 9.4°C a causa dell'umidità all'81%. Il vento soffierà leggermente da nord-ovest a 1.31 m/s.

Prima mattina: Nella prima mattina, il cielo presenterà nubi sparse, ma senza precipitazioni previste. La temperatura scenderà a 8.69°C, con una sensazione di 7.29°C, e l'umidità aumenterà all'89%. Il vento aumenterà leggermente, provenendo da ovest a 2.47 m/s.

Mattina: Le condizioni rimarranno simili con nubi sparse e una temperatura di 8.42°C, percepita come 7.39°C. L'umidità si manterrà alta all'87%, mentre il vento, sempre da ovest, calerà a 1.96 m/s.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, il cielo vedrà ancora nubi sparse, mentre la temperatura salirà a 10.57°C, con una percezione di 9.72°C. L'umidità calerà leggermente al 78% e il vento si abbasserà ulteriormente a 0.66 m/s, proveniente da nord-ovest.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con la temperatura che raggiungerà i 12.03°C e sarà percepita come 11.25°C. L'umidità si stabilizzerà al 75% e il vento cambierà direzione, provenendo da nord-est a 1.87 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, ci sarà un aumento della nuvolosità con una probabilità di pioggia del 75%. Si prevede una leggera pioggia di 0.55 mm con una temperatura di 11.3°C, percepita come 10.65°C. Il vento soffierà da nord-est a 2.8 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa quasi totale e pioggia leggera di 0.23 mm, con una probabilità di precipitazioni del 62%. La temperatura sarà di 9.87°C, accompagnata da un'umidità del 91%. Il vento sarà debole da est a 0.85 m/s.

Sera: La sera, la pioggia leggera continuerà con un'intensità di 0.95 mm e una probabilità di pioggia del 100%. La temperatura sarà di 10.07°C, percepita come 9.51°C, con un'umidità del 91%. Il vento sarà quasi calmo da est a 0.37 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche, con momenti di nuvolosità alternati a piogge leggere, soprattutto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra 8.42°C e 12.03°C, mentre l'umidità si manterrà elevata per gran parte della giornata. Il vento sarà generalmente debole, con variazioni nella direzione. In sintesi, si consiglia di essere preparati per una giornata con cieli prevalentemente nuvolosi e piogge intermittenti. Non dimenticate l'ombrello se avete intenzione di trascorrere del tempo all'aperto!