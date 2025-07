Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 15 giugno 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 15 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Nonostante l'estate sia ormai giunta e la voglia di sole e mare stia crescendo, le condizioni meteorologiche per domani a Rimini riservano alcune sorprese. Se state pianificando una giornata all'aperto, sarà fondamentale tenere d'occhio le previsioni per evitare spiacevoli imprevisti. Continuate a leggere per scoprire cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie di domani.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni dell'89%. La temperatura si aggirerà intorno ai 21.6°C, con un'umidità del 78%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 1.79 m/s, accompagnato da nubi che copriranno il 72% del cielo.

Prima mattina: La pioggia continuerà con maggiore intensità, con una probabilità di precipitazioni che raggiunge il 100% e 0.67 mm di pioggia prevista. La temperatura scenderà leggermente a 21.4°C, mentre l'umidità salirà all'81%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a 2.03 m/s, e il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con l'86% di copertura.

Mattina: Con l'arrivo della luce del giorno, la pioggia si farà meno insistente, con una probabilità di precipitazioni del 55%. Le temperature saliranno a 24.1°C, mentre l'umidità scenderà al 71%. Il vento sarà lieve, con una velocità di 0.79 m/s proveniente da sud, e il cielo sarà coperto al 93%.

Mezza mattinata: Le nubi inizieranno a diradarsi, portando un miglioramento delle condizioni. La probabilità di pioggia scende a zero e le temperature raggiungeranno i 28.2°C. L'umidità sarà al 51%, e il vento soffierà da nord-est a 1.46 m/s. Le nuvole copriranno il 58% del cielo, lasciando spazio a qualche raggio di sole.

Mezzogiorno: Il cielo si aprirà ulteriormente, con solo il 35% di nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, toccando i 29.3°C, e l'umidità sarà al 50%. Il vento si intensificherà leggermente, provenendo da est a 3.63 m/s. Sarà il momento ideale per godersi una pausa pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente, con l'arrivo di una pioggia leggera e una probabilità di precipitazioni del 100%, con 2.78 mm attesi. La temperatura si abbasserà a 25.8°C e l'umidità aumenterà al 73%. Il vento soffierà da est a 2.02 m/s, e il cielo sarà coperto per il 51%.

Tardo pomeriggio: La pioggia proseguirà con una probabilità del 100%, portando ulteriori 2.31 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 24.9°C, con un'umidità dell'80%. Il vento, proveniente da est-sud-est, avrà una velocità di 2.63 m/s. Le nuvole copriranno il 67% del cielo.

Sera: Le precipitazioni diminuiranno, con una probabilità del 27% e solo 0.1 mm di pioggia prevista. La temperatura si manterrà intorno ai 24°C, con un'umidità del 79%. Il vento sarà da sud-ovest a 1.83 m/s, e il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 31%.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un tempo variabile, con momenti di pioggia alternati a sprazzi di sole. Le temperature oscilleranno tra i 21.4°C e i 29.3°C, con un'umidità variabile che raggiungerà il picco dell'81% nelle prime ore del giorno e il minimo del 50% a mezzogiorno. Il vento, seppur lieve, cambierà direzione nel corso della giornata. In sintesi, sebbene vi siano momenti di pioggia, ci saranno anche occasioni per godere di qualche raggio di sole, rendendo la giornata imprevedibile ma interessante per chi ama il clima dinamico.