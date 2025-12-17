Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 18 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara per una giornata che promette di mostrare diverse sfaccettature del tempo invernale. Le previsioni per domani, 18 dicembre 2025, sembrano indicare un'evoluzione interessante delle condizioni meteorologiche nel corso delle ore. Scopriamo insieme quale sarà il volto del cielo riminese durante le varie fasi della giornata.

Previsioni dettagliate per ogni fascia oraria

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto, caratterizzato da una temperatura di circa 8.01°C. L'umidità si attesterà sul 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa. Il vento sarà leggero, proveniente da nord con una velocità di 0.53 m/s e raffiche fino a 0.45 m/s.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno, il cielo rimarrà coperto. La temperatura salirà a 10.57°C, mantenendo un'umidità del 92%. La pressione aumenterà leggermente a 1028 hPa, mentre il vento si calmerà ulteriormente, soffiando a 0.44 m/s con una leggera brezza da nord-ovest.

Mattina: Durante la mattina, le nuvole continueranno ad essere presenti, con la temperatura che scenderà lievemente a 10.23°C. L'umidità sarà ancora elevata al 93%, e la pressione si manterrà stabile a 1028 hPa. Il vento, ancora debole, soffierà a 0.84 m/s da nord-ovest.

Mezza mattinata: Con l'avvicinarsi del mezzogiorno, il cielo inizierà a schiarirsi con la presenza di nubi sparse. La temperatura raggiungerà 11.45°C, e l'umidità diminuirà all'87%. La pressione atmosferica salirà a 1029 hPa, e il vento proveniente da nord-ovest aumenterà leggermente a 1.03 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo continuerà a migliorare, offrendo poche nuvole nel cielo. La temperatura toccherà il picco di 12.65°C, con un'umidità dell'83%. La pressione sarà stabile a 1028 hPa, mentre il vento, proveniente da nord, soffierà a 2.16 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole farà capolino con un cielo sereno. La temperatura sarà di 11.77°C, e l'umidità tornerà a salire all'89%. La pressione si manterrà a 1028 hPa, con un vento proveniente da est a 1.34 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura di 11.21°C. L'umidità sarà del 92%, mentre la pressione atmosferica sarà sempre costante a 1028 hPa. Il vento sarà lieve, proveniente da sud-est con una velocità di 0.82 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 11°C. L'umidità sarà del 90%, e la pressione atmosferica resterà a 1028 hPa. Il vento sarà molto debole, proveniente da sud-ovest a 0.64 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 18 dicembre 2025 a Rimini si presenterà con un inizio nuvoloso, ma le condizioni meteo miglioreranno gradualmente nel corso della giornata. Dalla mezza mattinata fino alla sera, il cielo si aprirà mostrando poche nuvole o addirittura cieli sereni. Le temperature saranno miti per il periodo invernale, oscillando tra 8.01°C e 12.65°C. Il vento rimarrà generalmente debole, rendendo la giornata perfetta per attività all'aperto. In sintesi, Rimini vivrà una giornata con condizioni meteorologiche variabili ma complessivamente piacevoli.