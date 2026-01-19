Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 20 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 20 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'inverno ormai nel pieno del suo vigore, le previsioni meteo per Rimini di domani promettono una giornata interessante e variabile. Sarà una giornata da tenere d'occhio per chi si trova in città, con cambiamenti climatici che scandiranno le ore. Prepariamoci a una giornata sotto il segno delle nuvole e della pioggia. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: La notte inizierà con un cielo completamente coperto. La temperatura si aggirerà intorno ai 9.4°C, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dal vento, con un percepito di 6.09°C. Il vento soffierà da est a 7.28 m/s, con raffiche fino a 9.13 m/s.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno ci sarà un lieve aumento della probabilità di pioggia, con una possibilità del 24%. La temperatura scenderà a 8.4°C, e una leggera pioggia di 0.21 mm potrebbe cadere. La sensazione termica sarà di 5.3°C, mentre il vento calerà leggermente, soffiando a 5.75 m/s.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da una pioggia leggera più persistente, con una probabilità di precipitazioni del 95% e un accumulo di 0.9 mm. La temperatura salirà leggermente a 8.67°C, ma il percepito sarà di 5.43°C a causa del vento da est a 6.36 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, la pioggia continuerà, sebbene con intensità ridotta a 0.55 mm. La probabilità di precipitazioni scenderà al 73%. Il termometro segnerà 9.29°C, mentre la sensazione sarà di 6.12°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6.69 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia del 44%. La temperatura arriverà a 9.69°C, e la sensazione termica sarà più mite, a 6.76°C. Il vento soffierà a 6.28 m/s, provenendo ancora da est.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia potrebbe ancora farsi sentire leggermente, con 0.11 mm di precipitazioni e una probabilità del 29%. La temperatura scenderà leggermente a 8.66°C, con un percepito di 5.77°C. Il vento sarà meno intenso, a 5.37 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo coperto, ma senza piogge significative. La temperatura si attesterà sui 8.9°C, con una sensazione termica di 6.6°C. Il vento soffierà a 4.11 m/s, riducendo ulteriormente la sua intensità.

Sera: La giornata si chiuderà con una serata nuvolosa, senza precipitazioni previste. La temperatura sarà di 8.35°C, ma il percepito risulterà leggermente più alto, a 6.7°C. Il vento sarà debole, a 2.74 m/s, proveniente da nord-est.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Nel complesso, la giornata di domani a Rimini sarà dominata da un cielo prevalentemente coperto, con piogge leggere che interesseranno soprattutto la mattinata e la mezza mattinata. Le temperature oscilleranno tra gli 8°C e i 9.69°C, mentre il vento soffierà principalmente da est, con intensità variabile tra i 2.74 m/s e i 7.28 m/s. La situazione meteorologica richiederà di prestare attenzione alle piogge nelle prime ore del giorno, mentre il pomeriggio e la sera promettono una tregua dalle precipitazioni. Una giornata, quindi, sotto il segno delle nuvole, con momenti di pioggia leggera.