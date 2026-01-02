Altarimini

Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 3 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 3 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
02 gennaio 2026 15:00
Meteo
Rimini si prepara ad affrontare una giornata invernale, con previsioni meteo che promettono una varietà di condizioni atmosferiche. Se sei curioso di sapere cosa ti aspetta domani, continua a leggere per scoprire i dettagli ora per ora.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e temperature piuttosto rigide, attorno ai 4.88°C. L'umidità è al 73% e il vento soffia da ovest-nordovest a una velocità di 4.3 m/s, con raffiche fino a 6.32 m/s. La pressione atmosferica si attesta a 1000 hPa.

Prima mattina: Le temperature aumentano fino a 9.09°C, con poche nuvole che iniziano a comparire nel cielo. L'umidità diminuisce leggermente al 69%, mentre il vento, ora proveniente da ovest-sudovest, soffia a 4.27 m/s. La pressione sale a 1001 hPa.

Mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo si copre di nubi sparse e la temperatura scende a 8.61°C. L'umidità sale al 73%, e il vento diventa più calmo, con una velocità di 2.35 m/s da nord-ovest. La pressione aumenta ulteriormente, raggiungendo i 1002 hPa.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo rimane parzialmente nuvoloso e le temperature si stabilizzano intorno ai 7.56°C. L'umidità è all'81% e il vento, proveniente da nord, soffia a 3.19 m/s. La pressione atmosferica continua a salire, toccando i 1005 hPa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse persistono con temperature che raggiungono i 8.99°C. L'umidità diminuisce al 72%, e il vento, leggermente più debole da nord, soffia a 3.3 m/s. La pressione si stabilizza a 1004 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, un cielo coperto domina la scena e le temperature si mantengono sugli 8.01°C. L'umidità rimane elevata al 78%, mentre il vento da nord-nordest soffia a 2.45 m/s. La pressione si mantiene stabile a 1004 hPa.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continua ad essere coperto e la temperatura scende leggermente a 7.42°C. L'umidità aumenta all'83%, con vento da nord-nordovest a 1.88 m/s. La pressione resta sui 1004 hPa.

Sera: La giornata si conclude con un cielo completamente coperto e temperature che scendono a 6.71°C. L'umidità è all'86%, e il vento da nord-ovest soffia a 1.93 m/s. La pressione atmosferica si mantiene stabile a 1004 hPa.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza di cieli sereni e coperti, con temperature che oscilleranno tra i 4.88°C e i 9.09°C. Il vento, pur presente, non sarà particolarmente intenso, con velocità variabili tra 1.88 m/s e 4.3 m/s. Non sono previste precipitazioni, e la giornata si concluderà con un cielo coperto. In sintesi, sarà una tipica giornata invernale, con condizioni meteorologiche generalmente stabili e senza fenomeni atmosferici rilevanti.

