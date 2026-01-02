Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 3 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 3 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad affrontare una giornata invernale, con previsioni meteo che promettono una varietà di condizioni atmosferiche. Se sei curioso di sapere cosa ti aspetta domani, continua a leggere per scoprire i dettagli ora per ora.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e temperature piuttosto rigide, attorno ai 4.88°C. L'umidità è al 73% e il vento soffia da ovest-nordovest a una velocità di 4.3 m/s, con raffiche fino a 6.32 m/s. La pressione atmosferica si attesta a 1000 hPa.

Prima mattina: Le temperature aumentano fino a 9.09°C, con poche nuvole che iniziano a comparire nel cielo. L'umidità diminuisce leggermente al 69%, mentre il vento, ora proveniente da ovest-sudovest, soffia a 4.27 m/s. La pressione sale a 1001 hPa.

Mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo si copre di nubi sparse e la temperatura scende a 8.61°C. L'umidità sale al 73%, e il vento diventa più calmo, con una velocità di 2.35 m/s da nord-ovest. La pressione aumenta ulteriormente, raggiungendo i 1002 hPa.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo rimane parzialmente nuvoloso e le temperature si stabilizzano intorno ai 7.56°C. L'umidità è all'81% e il vento, proveniente da nord, soffia a 3.19 m/s. La pressione atmosferica continua a salire, toccando i 1005 hPa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse persistono con temperature che raggiungono i 8.99°C. L'umidità diminuisce al 72%, e il vento, leggermente più debole da nord, soffia a 3.3 m/s. La pressione si stabilizza a 1004 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, un cielo coperto domina la scena e le temperature si mantengono sugli 8.01°C. L'umidità rimane elevata al 78%, mentre il vento da nord-nordest soffia a 2.45 m/s. La pressione si mantiene stabile a 1004 hPa.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continua ad essere coperto e la temperatura scende leggermente a 7.42°C. L'umidità aumenta all'83%, con vento da nord-nordovest a 1.88 m/s. La pressione resta sui 1004 hPa.

Sera: La giornata si conclude con un cielo completamente coperto e temperature che scendono a 6.71°C. L'umidità è all'86%, e il vento da nord-ovest soffia a 1.93 m/s. La pressione atmosferica si mantiene stabile a 1004 hPa.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza di cieli sereni e coperti, con temperature che oscilleranno tra i 4.88°C e i 9.09°C. Il vento, pur presente, non sarà particolarmente intenso, con velocità variabili tra 1.88 m/s e 4.3 m/s. Non sono previste precipitazioni, e la giornata si concluderà con un cielo coperto. In sintesi, sarà una tipica giornata invernale, con condizioni meteorologiche generalmente stabili e senza fenomeni atmosferici rilevanti.