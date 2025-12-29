Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 30 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 30 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini è pronta a dare il benvenuto a una nuova giornata invernale, con condizioni meteorologiche che promettono di variare nel corso delle ore. Mentre alcuni momenti della giornata offriranno cieli sereni, altri potrebbero sorprendere con un cambiamento repentino. Scopriamo insieme cosa aspettarci dal meteo di domani, 30 dicembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di 3.64°C. L'umidità si attesta al 59%, e un leggero vento da sud-ovest soffia a 1.81 m/s. Con queste condizioni, la temperatura percepita sarà di circa 2°C, rendendo necessaria una buona copertura per chi sceglierà di uscire all'aperto.

Prima mattina: Con l'alba si registra un lieve aumento delle temperature, che raggiungono i 6.29°C. L'umidità sale al 61%, mentre il vento rimane debole a 1.77 m/s da sud-ovest. Il cielo continua a rimanere sereno, offrendo una visibilità perfetta per chi si muove per lavoro o altre attività.

Mattina: Durante la mattinata, il termometro segna 5.98°C e l'umidità cresce fino al 67%. Il vento aumenta leggermente la sua intensità, raggiungendo 2.1 m/s da sud-sud-ovest. Il cielo rimane pressoché limpido, con solo un'ombra di nuvolosità.

Mezza mattinata: Le temperature continuano a salire fino a 8.08°C, mentre l'umidità si stabilizza al 66%. Il vento cala significativamente a 0.44 m/s proveniente da sud-ovest. Rimane il cielo sereno, permettendo al sole di illuminare la città.

Mezzogiorno: A metà giornata si raggiunge il picco di temperatura con 9.16°C. L'umidità si riduce leggermente al 65%, mentre il vento si intensifica a 2.49 m/s provenendo da nord-nord-est. Le condizioni di cielo sereno persistono, ma una leggera brezza rende la temperatura percepita di 7.84°C.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scende lievemente a 8.72°C, con un aumento dell'umidità al 76%. Il vento si rafforza ulteriormente a 2.77 m/s provenendo da nord-nord-est, e il cielo inizia a coprirsi di nubi sparse, raggiungendo una copertura dell'82%.

Tardo pomeriggio: Si osserva un cambiamento significativo con l'arrivo di pioggia leggera. La temperatura rimane stabile a 8.45°C, mentre l'umidità aumenta al 78%. Il vento si fa più forte, arrivando a 6.09 m/s da est-nord-est. Si prevedono 0.52 mm di precipitazioni, accompagnate da un cielo molto nuvoloso.

Sera: La serata si chiude con condizioni di pioggia leggera più intensa, con precipitazioni che raggiungono 2.08 mm. La temperatura scende a 7.4°C, con un'umidità elevata all'89%. Il vento soffia a 7.5 m/s da est, rendendo la temperatura percepita di 3.44°C. Il cielo è completamente coperto, con nubi al 100%.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 30 dicembre 2025 a Rimini inizia con un cielo sereno e temperature fresche, che aumentano gradualmente nel corso della mattinata e del pomeriggio. Il sole farà capolino tra le nubi sparse fino al primo pomeriggio, quando le condizioni inizieranno a cambiare con l'arrivo di una leggera pioggia. La sera si prevede più piovosa, con un incremento delle precipitazioni e del vento. In sintesi, sarà una giornata di transizione, con un inizio sereno e un finale piovoso.