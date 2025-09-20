Aggredirono il kebabbaro con spiedo e pinze: dieci anni di carcere in due

Condannati a Rimini un 24enne italiano e una trans peruviana di 37 anni: il bottino fu di soli 120 euro

Il Tribunale di Rimini ha inflitto sei anni di carcere a un 24enne italiano e tre anni e nove mesi a una 37enne trans peruviana per una violenta rapina violenta in un kebab di viale Regina Margherita, avvenuta nella notte tra il 24 e 25 ottobre dello scorso anno.

I due avevano aggredito il titolare pakistano con pinze e spiedo, tentando di accecarlo e colpendolo con un coltello, per impossessarsi di 120 euro dal registratore di cassa. L’uomo, gravemente ferito, fu ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Alla donna è stata contestata anche l’aggressione a un poliziotto durante l’identificazione. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di rapina aggravata e lesioni personali.