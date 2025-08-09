Aggredisce con le forbici un anziano in centro a Rimini: arrestato per tentato omicidio

La vittima è un 88enne pesarese: l'aggressore un 28enne

È un 28enne di Salerno l'uomo arrestato oggi (sabato 9 agosto) a Rimini, dopo l'aggressione perpetrata a danno di un 88enne pesarese. I fatti sono avvenuti intorno alle 15.30 in pieno centro, in via Tempio Malatestiano. Secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe chiesto l'elemosina all'anziano, che avrebbe rifiutato. A quel punto il 28enne, armato di forbici, si è scagliato contro di lui, colpendolo al torace (e non al braccio come mi avevamo inizialmente riferito, ndr), ferendolo. Dopo l'aggressione, il giovane ha gettato le forbici ed è scappato, venendo però bloccato dai Carabinieri, che hanno recuperato l'arma. L'anziano è stato portato all'ospedale Infermi: al momento la prognosi è riservata. L'aggressore è stato arrestato per l'ipotesi di reato di tentato omicidio