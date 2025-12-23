Aggredisce la compagna e tenta di colpire i militari: in carcere un 65enne

La donna ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni, i militari lievi contusioni

Un uomo di 65 anni residente a Riccione è finito in manette domenica con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e oltraggio a pubblico ufficiale. La compagna aveva chiamato i Carabinieri denunciando di essere stata aggredita dal convivente. Giunti sul posto, i militari hanno allertato il 118 per prestare le cure mediche alla donna.

Nel frattempo, l’uomo, assente all’arrivo dei soccorsi, è rientrato in casa in evidente stato di alterazione da alcool. Alla vista della compagna ha perso il controllo, minacciandola e insultandola, per poi rivolgersi anche ai Carabinieri tentando di aggredirli.

Bloccato dai militari, il 65enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Rimini. La donna ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni, mentre i Carabinieri hanno riportato lievi contusioni