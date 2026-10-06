Aggredito autista di Start Romagna sulla linea 9: 20 giorni di prognosi

L'uomo, delegato sindacale Filt-Cgil, è stato portato al Pronto Soccorso dopo l'aggressione. Indagini in corso sulle circostanze dell'episodio

Un autista di Start Romagna è stato aggredito ieri sera mentre era in servizio sulla linea 9, a Rimini. L'uomo, delegato sindacale della Filt-Cgil Emilia-Romagna, è stato soccorso e accompagnato al Pronto Soccorso, dove gli sono stati assegnati 20 giorni di prognosi.

Sull'episodio sono in corso accertamenti. Al momento non sono state rese note le circostanze dell'aggressione né il possibile movente. La Filt-Cgil Emilia-Romagna parla di "ennesima aggressione" ai danni di un conducente di autobus e torna a chiedere maggiori garanzie per chi lavora nel trasporto pubblico. "Non è possibile che non si possa svolgere il servizio in piena sicurezza come previsto dalle normative", sottolinea il sindacato, chiedendo condizioni che permettano agli operatori e alle operatrici di lavorare senza essere esposti a situazioni di pericolo.

Per la Filt-Cgil, il tema della sicurezza si inserisce inoltre nella vertenza già aperta con l'azienda del trasporto pubblico locale. Al centro del confronto ci sono la richiesta di un contratto unico e il recupero di condizioni normative e retributive. Secondo il sindacato, tra i fattori che incidono sulle condizioni di lavoro ci sono anche i sottofinanziamenti e i mancati trasferimenti del Fondo nazionale trasporti, che avrebbero ripercussioni sull'organizzazione del servizio e sull'esposizione degli autisti ai rischi. E' già in corso la procedura di sciopero.