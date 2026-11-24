Rimini, furto su un’auto nella notte: arrestati un 21enne e una 20enne

Sorpresi dai Carabinieri dopo aver forzato una Toyota Aygo e rubato una borsa e un vaso in ceramica: la refurtiva è stata restituita alla proprietaria

Un furto su un’auto parcheggiata si è concluso con l’arresto di due giovani a Rimini. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne e una 20enne, entrambi domiciliati in città e già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili dell’ipotesi di furto aggravato in concorso. L’intervento è avvenuto poco dopo le 3 della notte, quando una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio ha sorpreso i due giovani in via Carlo Zavagli, subito dopo che avevano forzato una Toyota Aygo parcheggiata nella vicina via Nervesa. Dall’abitacolo dell’autovettura erano stati asportati una borsa e un vaso in ceramica.

I militari sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare entrambi i presunti responsabili e a recuperare l’intera refurtiva. Gli oggetti sono stati quindi restituiti alla legittima proprietaria, una donna residente a Rimini. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.