Aggredito dal pitbull, salvato dalla moglie che uccide il cane. Notte di paura vicino Roma
L’uomo è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita
Momenti di terrore nella notte in un’abitazione alle porte di Roma, dove un uomo è stato aggredito dal proprio pitbull. L’animale lo avrebbe improvvisamente assalito mentre si trovava in casa, provocandogli gravi ferite.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe riuscito a sottrarsi alla morsa del cane solo grazie al tempestivo intervento della moglie che, nel tentativo di salvarlo, ha colpito l’animale con un coltello da cucina, uccidendolo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capena, allertati tramite il numero di emergenza 112. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.
Il coltello utilizzato è stato posto sotto sequestro, mentre la carcassa del cane è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4 per gli accertamenti del caso.