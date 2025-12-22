Aggredito e rapinato da una baby gang in centro a Milano: vittima un 15enne

Il ragazzo è stato sequestrato per un’ora e costretto ad andare al bancomat. Salvato dai carabinieri dopo l’allarme lanciato dal padre

Momenti di paura nel centro di Milano, dove un ragazzo di 15 anni è stato aggredito, rapinato e tenuto sotto sequestro per circa un’ora da una baby gang. Il giovane è stato infine liberato grazie all’intervento dei carabinieri, allertati dal padre, insospettito da una telefonata del figlio.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo di aggressori avrebbe dapprima derubato il minorenne di portafogli e telefono cellulare, arrivando persino a sottrargli le scarpe e il giubbotto. Successivamente lo avrebbero costretto a seguirli fino a uno sportello bancomat per prelevare denaro. Tuttavia, la carta risultava priva di fondi.

A quel punto il 15enne è stato obbligato a contattare il padre per chiedergli di caricare la carta. La richiesta anomala ha fatto scattare i sospetti dell’uomo, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a rintracciare il gruppo e a mettere in salvo il ragazzo.

Sono stati arrestati un ventenne di origini tunisine e tre minorenni: due stranieri e una ragazza italiana. Tutti sono stati trasferiti presso il carcere minorile Beccaria, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.